Убивство нардепа. Хто такий Валерій Давиденко і в яких скандалах він фігурував (Досьє)

Народний депутат Валерій Давиденко знайдений 23 травня з вогнепальним пораненням в голову Фото: facebook.com/davydenkovn

Справи Давиденка погіршились, коли президент усунув зі своєї команди Богдана та Рябошапку

23 травня біля 18 години в офісі у центрі столиці було знайдене тіло народного депутата, члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка.

47-річного політика та бізнесмена з вогнепальним пораненням у голову знайшла прибиральниця.

«Главком» зібрав основну інформацію про професійний шлях народного депутата, корупційні скандали, у яких він фігурував, а також подробиці його вбивства.

Подробиці вбивства

За попередньою інформацією, Давиденко був застрелений з власного нагородного пістолета Glock.

Першим про смерть Давиденка повідомив у Фейсбуці нардеп Ілля Кива.

Згодом екс-нардеп Ігор Мосійчук опублікував фото Давиденка з місця події. На світлині тіло Давиденка знаходиться в офісному кріслі, яке стоїть біля унітазу у вбиральні. На підлозі – кров.

Тіло Валерія Давиденка було знайдено прибиральницею в його офісі

Мосійчук зазначив, що вважає цей випадок вбивством, а не самогубством, і порадив охороняти іншого нардепа – Бориса Приходька (про нього мова піде нижче).

«Начальники, візьміть терміново під охорону, а краще зразу під варту подєльника по розкраданню аграрного фонда щойно застреленого нардепа Валерія Давиденка іншого народного депутата з групи «Довіра» Бориса Приходька! А то ще одне «самогубство» намалюється», - написав екснардеп.

За фактом вбивства Давиденка зареєстровано кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство».

Точні версії невідомі, оскільки ще йде огляд місця події. Правоохоронці чекають експерта, який допоможе проаналізувати записи з камер спостереження. Остаточне рішення буде прийняте після експертизи.

Хто такий Валерій Давиденко. Біографічна довідка

Валерій Миколайович Давиденко народився 16 березня 1973 року.

У 1989-1990 роках працював різноробочим

У 1995 році отримав диплом про вищу освіту в Українському державному університеті харчових технологій.

З 1996 до 1998 року був директором ЗАТ «Агропрофіт».

У 1998-2000 — інженер-механік ТОВ «Український будинок зв'язку»;

У 2000—2004 — спеціаліст зі страхування у САТ «Саламандра-Схід» та ЗАТ «Українська страхова група».

В 2007 разом із партнерами Юрієм Колобовим (майбутній міністр фінансів в уряді Азарова) та Борисом Приходьком стає власником «Терра Банку».

З 2004 до 2013 року працював генеральним директором ТОВ СП «Агродім».

У 2013 році призначений заступником Міністра аграрної політики та продовольства України, у березні 2014-го – звільнений з цієї посади .

З червня 2014 року - радник дирекції з розвитку перспективних програм ЗАТ «Інститут інноваційного провайдингу Української академії аграрних наук».

2014 року обраний до Верховної Ради VIII скликання від партії «Всеукраїнське аграрне об'єднання «Заступ» за мажоритарним округом №208 (Чернігівська область). Був членом комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. Входив до фракції «Блок Петра Порошенка».

У 2019 році обраний до наступного парламентського скликання як безпартійний самовисуванець. З 6 грудня 2019 року – член депутатської групи «Довіра», до того – позафракційний. Член Комітету з питань економічного розвитку.

Картка народного депутата на сайті Верховної Ради

За інформацією руху «Чесно», Давиденко «кнопкодавив» у Раді шість разів, частота прогулів складала 11%.

Декларація

Декларацію за 2019 рік Давиденко подав 27 березня.

На жінку, з якою проживав нардеп – Людмилу Нестеренко – оформлено багато коштовного майна: квартири в Києві, земельні ділянки в області - Козині і Нових Безрадичах.

Автомобіль Toyota Land Cruiser оформлений на матір депутата, а Infinity - на співмешканку.

У самого нардепа були наявні предмети розкоші, зокрема - дорогі карабіни, швейцарський годинник Audemars Piguet за 286 тис. грн.

Мав також мисливську рушницю Krieghoff, карабін мисливський нарізний 716 Patrol BLK 16 і Карабін Blaser R8.

Додамо, що Давиденко орендував офіс площею 85,7 кв. м у ПП «Фірма «Соло». Ймовірно, мова йде про офіс, що на вулиці Великій Васильківській, 4. Саме за цією адресою у 2019 році департамент містобудування та архітектури КМДА видав ПП «Фірма «Соло» містобудівні умови та обмеження на добудову поверху під офіси у будівлі на вул. Велика Васильківська, 4

Корупційні скандали

У 2007 році Давиденко разом з Юрієм Колобовим і Борисом Приходьком став власником «Терра Банку». За часів Януковича вони отримали високі державні посади: Колобов – міністра фінансів, Приходько – заступника голови Національного банку України, а Давиденко – заступника міністра аграрної політики та продовольства.

Давиденка підозрюють у розкраданні коштів Аграрного фонду на суму 2 млрд грн разом з Борисом Приходько. 31 липня 2014 року Приходько опинився за ґратами, у грудні цього ж року вийшов з СІЗО під заставу, а кримінальне провадження стосовно розкрадання 2 млрд грн Аграрного фонду попрямувало до суду. Але Давиденко, як і інші фігуранти справи, залишився на волі попри те, що наприкінці березня 2019 року їм було повідомлено про підозру. У 2019 році Давиденко знову став народним депутатом (обраний по мажоритарному 208-му округу в Чернігівській області), народним депутатом по 210-му округу був обраний обвинувачений Приходько.

Як зазначає журналіст-розслідувач Володимир Бойко, Давиденко з давніх часів є компаньйоном екс-керівника Офісу президента Андрія Богдана в аграрному бізнесі, і нібито через це Руслан Рябошапка призначений генеральним прокурором – у вересні 2019 року він заблокував не тільки розгляд в суді справи щодо Приходька (Приходько одночасно з мандатом набув недоторканність і перестав з’являтись у суд, а Рябошапка відмовився вносити у Верховну Раду подання про надання згоди про його примусовий привід і притягнення до кримінальної відповідальності), але звільнив усіх прокурорів, які розслідували розкрадання коштів Аграрного фонду, а саму справу відправив «на поховання» Баканову. Одначе тепер, коли Богдан і Рябошапка вже не мають можливості впливати на розгляд справи щодо обвинувачення Приходька, Давиденко опинився в складній ситуації, оскільки, за даними журналіст Бойка, Приходько начебто погрожував, що на суді здасть його та спільників. Більш того, напередодні загибелі Давиденка був звільнений з посади його останній захисник – перший заступник начальника ГУ СБУ по Києву та Київській області Олександр Білоус.

Тим часом журналіст Денис Казанський нагадав, що Давиденко в минулому очолював наглядову раду Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ), яка була замішана у великій кількості корупційних скандалів.

У 2012 році ДПЗКУ взяла у китайців кредит на $1,5 млрд, більшу частину якого, вірогідно, розікрали. Залишок боргу по кредиту - понад мільярд доларів, а на рахунках корпорації залишилося менше $387 млн з 1,5 млрд.

«Цих грошей вистачить для продовження регулярних виплат за кредитним договором тільки до липня 2021 року. А далі, судячи з усього, буде банкрутство і дефолт ДПЗКУ. І розплачуватися з китайцями буде держава, яка гарантувала виплати», - коментує журналіст.

Вбивство Давиденка, за словами Казанського, нагадує низку дивних «суїцидів» колишніх глав ФДМ і є приводом для того, щоб звернути увагу на колосальну корупцію в ДПЗКУ.

Анастасія Дейна, Главком