Руйнівна повінь в Україні: ЕС надав термінову допомогу



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Допомогу Україні для ліквідації наслідків повеней надали чотири країни ЄС

Чотири держави-члени Європейського союзу - Швеція, Італія, Данія та Словаччина - надали Україні термінову допомогу для ліквідації наслідків одного з найбільш руйнівних за останні 50 років паводку та запобігання подальшим руйнуванням. Про це повідомляє Представництво ЄС в Україні.

Транспортування допомоги координували і співфінансували у межах Механізму цивільного захисту ЄС.

«Ресурси цивільного захисту в останні місяці перебували на межі. Проте Європейський Союз дотримав своє зобов’язання надати допомогу у разі стихійного лиха. Я щиро вдячний чотирьом державам-членам ЄС, які продемонстрували свою солідарність з Україною, надавши негайну відповідь», – зазначив Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Станом на 6 липня надано таку допомогу:

Швеція направила технічних експертів, протипаводкові бар’єри і шланги для відкачування води,

літаком з Італії доставлено насосне устаткування, засоби індивідуального захисту, бензопили, генератори та намети для постраждалого населення,

Данія надіслала рятувальні шоломи, обладнані лампами, а також рятувальні троси і дрони,

Словаччина надала намети, насосне устаткування, генератори, освітлювальне обладнання, бензопили та дерев’яні піддони.

Європейська комісія надає картографічні послуги в постраждалих районах через супутникову систему ЄС Copernicus.

Цілодобовий Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації постійно взаємодіє з українською владою, щоб ретельно стежити за ситуацією і направляти подальшу допомогу ЄС за запитом.

Нагадаємо, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Через стихію загинули 3 особи, ще одна людина зникла безвісти в Івано-Франківській області. Лише на Прикарпатті внаслідок червневих повеней було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.

Станом на ранок 7 липня залишаються підтопленими 5 населених пунктів у Чернівецькій області.