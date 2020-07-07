  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Руйнівна повінь в Україні: ЕС надав термінову допомогу

    • Розсилка
    <span>Повінь на Івано-Франківщині зачепила 13 тис. будинків</span> - Руйнівна повінь в Україні: ЕС надав термінову допомогу
    Повінь на Івано-Франківщині зачепила 13 тис. будинків

    Допомогу Україні для ліквідації наслідків повеней надали чотири країни ЄС

    Чотири держави-члени Європейського союзу - Швеція, Італія, Данія та Словаччина - надали Україні термінову допомогу для ліквідації наслідків одного з найбільш руйнівних за останні 50 років паводку та запобігання подальшим руйнуванням. Про це повідомляє Представництво ЄС в Україні.

    Транспортування допомоги координували і співфінансували у межах Механізму цивільного захисту ЄС.

    «Ресурси цивільного захисту в останні місяці перебували на межі. Проте Європейський Союз дотримав своє зобов’язання надати допомогу у разі стихійного лиха. Я щиро вдячний чотирьом державам-членам ЄС, які продемонстрували свою солідарність з Україною, надавши негайну відповідь», – зазначив Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.

    Станом на 6 липня надано таку допомогу:

    • Швеція направила технічних експертів, протипаводкові бар’єри і шланги для відкачування води,
    • літаком з Італії доставлено насосне устаткування, засоби індивідуального захисту, бензопили, генератори та намети для постраждалого населення,
    • Данія надіслала рятувальні шоломи, обладнані лампами, а також рятувальні троси і дрони,
    • Словаччина надала намети, насосне устаткування, генератори, освітлювальне обладнання, бензопили та дерев’яні піддони.

    Європейська комісія надає картографічні послуги в постраждалих районах через супутникову систему ЄС Copernicus.

    Цілодобовий Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації постійно взаємодіє з українською владою, щоб ретельно стежити за ситуацією і направляти подальшу допомогу ЄС за запитом.

    Нагадаємо, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Через стихію загинули 3 особи, ще одна людина зникла безвісти в Івано-Франківській області. Лише на Прикарпатті внаслідок червневих повеней було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.

    Станом на ранок 7 липня залишаються підтопленими 5 населених пунктів у Чернівецькій області.

    Швеція Єврокомісар Словаччина Італія Івано-Франківщина Данія надзвичайні ситуації Чернівецька область ЕС повінь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ