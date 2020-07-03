Рада виділила додаткові 2 млрд гривень на подолання наслідків повеней



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На подолання наслідків повеней на заході України будуть виділені додаткові гроші

Нардепи схвалили проект змін до держбюджету

Верховна рада виділила додаткові 2 млрд гривень на подолання наслідків повеней на заході України. Урядовий проект змін до держбюджету нардепи схвалили на позачерговому засіданні Ради. Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон збільшує на 2 000,0 млн грн обсяг резервного фонду державного бюджету.

За інформацією, наведеною у пояснювальній записці, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, а також Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька обласні державні адміністрації заявили мінімальну додаткову потребу у коштах на відновлення пошкоджених повадками об’єктів та надання допомоги постраждалому населенню у сумі понад 1,4 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше уряд виділив кошти для допомоги кожній родині, яка постраждала від повеней в західних областях України. Понад 750 млн грн – на відновлення домівок постраждалих людей, на відновлення інфраструктури та проведення комплексу превентивних заходів, аби не допустити повені у майбутньому.

«Власникам житлових будинків, які повністю зруйновані, виплачується 300 тис. грн на сім’ю, сім’ям на капітальний ремонт – 50 тис. грн, сім’ям, чиї житлові будинки пошкоджені – 20 тис. грн», - повідомив Денис Шмигаль. Міністр зазначив, що додатково для подолання наслідків стихії потрібні ще близько 2 млрд грн.