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    Повінь на Буковині: ще п’ять населених пунктів залишаються підтопленими

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    <span>У Чернівецькій області наприкінці червня вирувала негода</span> - Повінь на Буковині: ще п’ять населених пунктів залишаються підтопленими
    У Чернівецькій області наприкінці червня вирувала негода

    Через надмірні опади з берегів вийшла річка Черемош

    Станом на ранок 7 липня залишаються підтопленими 5 населених пунктів у Чернівецькій області.

    Про це повідомляє ДСНС України.

    «Станом на 7 год. 7 липня на території західних областей залишається підтопленими: 5 (було 349) населених пунктів у Чернівецькій області», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, в західних областях залишаються підтопленими десять підвалів (було 7 тис. 225) - на Івано-Франківщині (8), та Тернопільщині (2).

    Також підтоплені на сьогоднішній ранок 36 (було 22 тис. 182) присадибних ділянок - у Чернівецькій (32), Тернопільській (4) областях.

    Зруйновано 202,4 км (було 280 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та 95 (було 95) мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) та Чернівецька (1).

    Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях.

    Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб.

    Протягом доби відкачано 4 тис. 947 куб. м води (з початку робіт – понад 367 тис. куб. м); розчищено 0,4 км русел річок (з початку робіт – 9,738 км); доставлено для населення 5 т питної води (з початку робіт – близько 51,965 т).

    Всього до робіт з ліквідації наслідків повеней залучено 181 особа та 89 одиниць техніки, з них від ДСНС 165 чоловік особового складу та 81 одиниця техніки (з них 2 гелікоптери ДСНС).

    Як повідомлялося, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Через стихію загинули 3 особи, ще одна людина зникла безвісти в Івано-Франківській області. Лише на Прикарпатті внаслідок червневих повеней було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.

    ДСНС Чернівецька область річка повінь
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