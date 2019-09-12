Рябошапка звільнив ще трьох прокурорів
Без прокурорів залишилися Донецька, Полтавська та Чернігівська області
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів трьох областей.
Про це 12 вересня повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
«Керуючись статтею 9 Закону України «Про прокуратуру», генпрокурор підписав накази про звільнення з посад прокурорів Донецької, Полтавської та Чернігівської областей», - говориться у повідомленні.
Як відомо, раніше Рябошапка звільнив прокурорів Вінницької, Волинської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Черкаської областей.
До слова, Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором.
Нагадаємо, 29 серпня президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором.
30 серпня керівник Офісу президента Андрій Богдан представив нового керівника Генпрокуратури Руслана Рябошапку.