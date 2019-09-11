Віктор Чумак став головним військовим прокурором
Рябошапка офіційно призначив Чумака
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором.
Про це повідомляє пресслужба ГПУ.
«Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, керуючись статтею 9 Закону України Про прокуратуру, 11 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Віктора Чумака заступником Генерального прокурора — Головним військовим прокурором», - вказали у пресслужбі.
Напередодні стало відомо, що Зеленський погодив кандидатуру на посаду головного військового прокурора.
Віктор Чумак є генерал-майором юстиції запасу, він був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.
нагадаємо, 2 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса, який обіймав цю посаду з 2014 року.
Нагадаємо, 10 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №1032 про реформу прокуратури, яким засновується Офіс генпрокурора замість Генеральної прокуратури України. Пропонується зменшити максимальну кількість співробітників прокуратури з 15 тис. до 10 тис., надати генпрокурору повноваження затверджувати стратегію розвитку прокуратури, систему оцінки якості роботи прокурорів, порядок вимірювання і регулювання навантаження на прокурорів, розгляду звернень.