Віктор Чумак став головним військовим прокурором



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Віктор Чумак є генерал-майором юстиції запасу

Рябошапка офіційно призначив Чумака

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

«Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, керуючись статтею 9 Закону України Про прокуратуру, 11 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Віктора Чумака заступником Генерального прокурора — Головним військовим прокурором», - вказали у пресслужбі.

Напередодні стало відомо, що Зеленський погодив кандидатуру на посаду головного військового прокурора.

Віктор Чумак є генерал-майором юстиції запасу, він був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.

нагадаємо, 2 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса, який обіймав цю посаду з 2014 року.

Нагадаємо, 10 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №1032 про реформу прокуратури, яким засновується Офіс генпрокурора замість Генеральної прокуратури України. Пропонується зменшити максимальну кількість співробітників прокуратури з 15 тис. до 10 тис., надати генпрокурору повноваження затверджувати стратегію розвитку прокуратури, систему оцінки якості роботи прокурорів, порядок вимірювання і регулювання навантаження на прокурорів, розгляду звернень.