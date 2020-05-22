Саакашвілі спростовує втручання Джо Байдена у справи України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Саакашвілі розповів, що він багато років працював разом з Джо Байденом

Саакашвілі жодного разу не помітив, щоб Байден втручався в політичні баталії за власною ініціативою

Глава Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі спростовує втручання колишнього віцепрезидента США Джо Байдена у справи України.

Про це Саакашвілі сказав в ефірі ток-шоу «Право на владу».

Саакашвілі розповів, що вони багато років разом працювали і він жодного разу не помітив, щоб Байден втручався в політичні баталії за власною ініціативою.

«У мене стільки інтеракцій було — в тому числі на офіційному рівні - з тим же Байденом. Я не пам’ятаю жодного випадку, щоб він сам за власною ініціативою кудись втрутився. Тобто питання тут не в тому — вони хочуть втручатися або ні. Ти хочеш, щоб вони втручалися чи ні? Ти питаєш про те, наприклад, як розібратися зі своїми фракціями чи ні? Ти сам поважаєш свою країну чи ні? Тут питання стоїть не в тому, Україну поважають вони чи ні, а самі українські політики поважають Україну досить чи ні? Поважають український народ чи ні? А звідси все йде», — сказав Саакашвілі.

Він також розповів, що знайомий з президентом США Дональдом Трампом багато років. Останній навіть публічно називав експрезидента Грузії своїм «другом». Також, за словами Саакашвілі, протягом усього періоду президентства Трампу не ставили ніяких умов для виділення фінансової допомоги.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження за записами розмов Джозефа Байдена і Петра Порошенка від 16 листопада 2016 року, оприлюдненими депутатом Ради Андрієм Деркачем (позафракційний).

«Генпрокурор ще вчора зареєструвала кримінальне провадження. Будуть розслідувати», – сказав Зеленський.

За словам президента, правоохоронні органи повинні встановити, чи була в цих розмовах державна зрада.

«Це тільки перший дзвіночок (цієї команди)», – прокоментував Зеленський записи Деркача.