15 жовтня 2019 року

Помічник заступника Держсекретаря США Майка Помпео, Джордж Кент, відповідальний за «український напрямок», дав свідчення перед Конгресом. Він заявив, що ще в березні висловлював колегам свою занепокоєність з приводу тиску, який чинили Трамп та Джуліані на Україну з метою проведення розслідувань щодо політичних конкурентів американського президента.

16 жовтня 2019 року

В аеропорту Кеннеді в Нью-Йорку ФБР заарештувала Девіда Корреа – ще одного пособника Джуліані, який намагався втекти з США. Корреа – відомий колишній професійний гравець в гольф, партнер Лева Парнаса).

17 жовтня 2019 року

Майкл Маккінлі, колишній радник Держсекретаря США, протягом п’яти годин давав свідчення в Конгресі США. Він заявив, що пішов у відставку на знак протесту проти того, що Держдеп не захищає дипломатів від нападів з Білого Дому та не протидіє створенню «паралельної» зовнішньої політики руками приватних осіб.

18 жовтня 2019 року

У Конгресі дав свідчення посол США в ЄС Гордон Сондланд, один із безпосередніх учасників «афери Джуліані», якому Білий Дім напряму заборонив свідчити. Його виступ був не таким показовим, як виступи інших: Сондланд, як і раніш, ухиляється від прямих відповідей та намагається «прикрити» й себе, і Трампа. Водночас виконувач обов'язків голови адміністрації Трампа Мік Малвані «підірвав бомбу»: на прес-конференції він визнав, що адміністрація США справді заморозила військову допомогу Україні, аби спонукати Київ на розслідування «українського сліду» в передвиборчій кампанії в США в 2016 році - точніше, на пошуки міфічного «сервера Демократичної партії», який нібито перебував того часу в Україні. «Ми завжди так робимо з закордонною політикою», - зазначив Малвані. Це його висловлювання викликало бурхливу реакцію в американській пресі - адже Малвані фактично визнав порушення закону про фінансування передвиборчої кампанії, причому ще й підкреслив, що такі дії є для адміністрації Трампа звичними. Білий Дім терміново виступив із спростуванням, пояснюючи, що Міка Малвані журналісти «не так зрозуміли», але справа була вже зроблена.

23 жовтня 2019 року

Співробітниця Пентагону, яка відповідає за український напрямок, Лора Купер, дала свідчення перед трьома комітетами Конгресу. Її виступ було відкладено через брутальну акцію кількох конгресменів-республіканців, які не входять до складу цих комітетів: за регламентом, вони не мали права бути присутніми на допиті, але вдерлися до залу засідань силоміць, мотивуючи це тим, що на слуханнях, мовляв, не було жодного республіканця. Це було чистою брехнею: в залі були присутні конгресмени від Республіканської партії – члени комітетів. Окрім того, конгресмени-порушники записували все, що могли, на відео та відправляли записи в Інтернет – це теж заборонено регламентом. Подібної акції Конгрес США не переживав ще жодного разу. Очевидно, вона була узгоджена з президентом Трампом та сталася з його відома. Водночас, свідчення Лори Купер не були аж надто важливими: вона просто підтвердила, що допомога Україні відхилилася від нормального, стандартного процесу.





Співробітниця Пентагону, яка відповідає за український напрямок, Лора Купер, дала свідчення перед трьома комітетами Конгресу

28 жовтня 2019 року

Другий після виступу посла в Україні Вільяма Тейлора важкий удар по Трампу: в Конгресі дав свідчення полковник Олександр Віндман, який був присутнім в Овальному кабінеті під час розмови Трампа з Зеленським. Віндман (до речі, народився в Україні, його батьки емігрували до США, коли йому було три роки), під присягою повідомив, що протокол розмови, наданий Білим домом у відкритий доступ, було змінено в кількох ключових місцях. Зокрема, Трамп вимагав від Зеленського розслідування не проти абстрактних «корумпованих компаній», а конкретно проти холдінгу «Бурісма», в якому працював Хантер Байден. Окрім того, за словами Віндмана, Трамп кілька разів повторив ім‘я Джо Байдена, чого теж не було зафіксовано в протоколі. Це повністю розбиває твердження Трампа про те, що розмова була «ідеальною» з точки зору закону, й підтверджує, що співробітники президента фальшували важливий документ – тобто, вони намагаються перешкодити правосуддю. Протрампівська преса, зокрема, телеканал Fox, негайно висловили припущення, що полковник Віндман, позаяк він народився не в США, а в Україні, є нелояльним до Америки, інакше кажучи – зрадник. Олександр Віндман, з молодого віку прослуживши в американській армії, був нагороджений, зокрема, медаллю «Пурпурове серце», яку отримують військові, які були серйозно поранені (або навіть загинули) під час безпосередньої участі в бойових діях. На захист полковника Віндмана став сенатор-республіканець Мітт Ромні, який присоромив своїх однопартійців.

31 жовтня 2019 року

Палата представників Конгресу США більшістю голосів (232 проти 196) проголосувала за відкриття нової фази процесу імпічменту – відкритих слухань. З одного боку, це – чисто технічне голосування, яке, щоправда, відтепер дає змогу повністю публікувати заяви всіх опитаних свідків, з іншого ж – важлива проба сил. Як і очікувалося, за відкриті слухання віддали свої голоси майже всі конгресмени-демократи (окрім двох), проти – всі конгресмени-республіканці. Ще слід зазначити, що ухвалена резолюція надає набагато більше прав та можливостей адвокатам Дональда Трампа та конгресменам-республіканцям: вони матимуть право викликати будь-яких свідків, ставити будь-які питання, отримувати будь-які документи. Чистота, прозорість та справедливість процесу, таким чином, не може бути піддана сумніву.

1 листопада 2019 року

Колишній спецпредставник президента США з європейських та російських питань Тім Моррісон в своїх свідченнях Конгресу повністю підтвердив свідчення Вільяма Тейлора про те, що Трамп поставив відновлення військової допомоги Україні в залежність від початку українського слідства проти Джо та Хантера Байденів. Сам Моррісон, за його словами, двічі розмовляв з Тейлором про це, висловлюючи свою тривогу щодо незаконних дій посла США в ЄС Сондланда, а також Руді Джуліані.

5 листопада 2019 року

Посол США в Євросоюзі Гордон Сондланд змінив свої свідчення перед Конгресом щодо «Українагейту». Сондланд заявив, що йому було цілком зрозуміло, що американська військова допомога Україні була прив'язана до української офіційної заяви про «наміри боротися з корупцією». Раніш, нагадаємо, Сондланд заперечував будь-який подібний зв'язок.





Посол США в Євросоюзі Гордон Сондланд

13 листопада 2019 року

У Конгресі відбулось перше відкрите опитування свідка в справі «Україногейта». Ним став тимчасовий повірений в справах США в Україні Вільям Тейлор. Він вже вдруге свідчив у Конгресі й цього разу під присягою та на телекамери підтвердив, що одразу після розмови з Зеленським, 26 липня Дональд Трамп зателефонував до нього та до посла США в ЄС Гордона Сондланда й напряму поцікавився, що чути від українців щодо початку розслідування стосовно Джо Байдена. Сондланд, за словами Тейлора, відповів, що «українці готові рухатися вперед у цьому питанні». Окрім того, Тейлор засвідчив, що Трамп не лише заблокував військову допомогу, а й висловлювався проти будь-якої допомоги Україні. Під час та після цього виступу Дональд Трамп постійно писав лайливі дописи з цього приводу в Твіттері.

2 грудня 2019 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський знову спростував, що американський лідер міг тиснути на нього, тому справу про імпічмент можна вважати закритою.

«Дякую президенту Зеленському! Тема закрита. Демократи, які нічого не роблять, мають нарешті повернутися до роботи!», - написав Трамп у своєму твітері..

3 грудня 2019 року

Комітет Конгресу США з нагляду за діяльністю спецслужб завершив як закриті, так і відкриті слухання з приводу імпічменту й передав справу до юридичного комітету. Там заслуховуються вже суто фахівці: юристи, політологи тощо, тому особливо яскравих виступів ніхто вже не очікує. Тим не менш, робота цього комітету, певно, є найважливішою: саме в ньому мають бути сформульовані офіційні пункти звинувачення проти Трампа. Дональд Трамп та його команда проголосили, що бойкотуватимуть ці засідання й не братимуть в них участь.

Саме таким є стан справ на поточний момент. Чого ж чекати в майбутньому?

Конгрес

Після завершення розслідувань з приводу «Українагейта», Палата представників Конгресу США проголосує щодо прийняття так званих Articles of Impeachment - заходів із запровадження відсторонення президента Сполучених Штатів від посади.

Якщо рішення буде підтримане простою більшістю голосів, що є дуже ймовірним, адже демократи мають зараз в Палаті представників більшість: 235 мандатів проти 199 республіканців – президент США офіційно називатиметься impeached, але ще не буде відсторонений від посади. В цьому випадку відбудеться процес у Сенаті, верхній палаті американського парламенту, після чого сенатори також мають проголосувати. Якщо за відсторонення проголосять дві третини сенаторів – Трампа буде відсторонено від посади. Наразі це вважається малоймовірним, тому що в Сенаті республіканці мають більшість. Але вже відомо, що двоє сенаторів-республіканців заявили про свою готовність проголосувати за імпічмент.

Весна 2020 року

Демократична партія визначиться в кількох голосуваннях, хто саме має стати її кандидатом на президентських виборах (так звані праймеріз). Саме у цей період стане зрозуміло, чи зашкодив «Українагейт» Джо Байдену, який наразі вважається одним з найімовірніших кандидат від демократів.

3 листопада 2020 року

Вибори президента США.

Борис Немировський, для «Главкома»