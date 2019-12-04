«Українагейт» та імпічмент Трампа.
трансатлантичний скандал
Усі фігуранти і в чому їх звинувачують
Президент України Зеленський уже увійшов в історію… Сполучених Штатів
Парадокс: наймасштабніший з часів «Уотергейта» політичний скандал в США, який є напряму пов'язаним із Україною, в самій Україні не спровокував грандіозного переполоху. Насправді ж, «Українагейт» вже пів року украй негативно впливає на нашу державу й вплив цей може мати катастрофічні наслідки.
Довгий час здавалося, що Дональд Трамп залишається «політично зачарованим»: жоден з численних скандалів, жодна брудна історія з ним у головній ролі не залишали ніякого відбитку на його рейтингу і ніяк не впливали на його поведінку. Але тепер, здається, чари розвіялися: скандальна телефонна розмова з Володимиром Зеленським зрушила цілу лавину, яка загрожує поховати під собою діючого президента США. Втім, слід усвідомлювати, що спілкування з українським колегою стало лише «останньою краплею» в довгому ланцюжку подій, які зрештою призвели до запуску процедури імпічменту. В цій історії, насправді набагато більше діючих осіб та учасників, ніж можна осягнути, проглядаючи новинну стрічку, особливо в Україні.
Аби бодай приблизно збагнути, як все це починалося, як розвивається та чим може завершитися, варто провести реконструкцію подій та аналіз ролей головних персонажів цієї історії.
Трамп, якому все сходить з рук?
Расистські висловлювання, ледве приховані заклики до насильства, звинувачення в сексуальних зазіханнях до 22 жінок, доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера – нічого не завадило Трампові залишитися при владі. Станом на початок грудня він залишається президентом Сполучених Штатів Америки. Таким він, якщо все піде звичним чином, залишатиметься принаймні до 20 січня 2021 року – до моменту, коли на посаду заступить його наступник чи наступниця (якщо, звичайно, Трамп програє вибори). Але «Українагейт» може змінити все.
Все розпочав експолітик, який побачив свій останній шанс у виконанні ролі особистого радника Дональда Трампа. Саме Руді Джуліані, колишній мер Нью-Йорка, а нині – адвокат Трампа, нашепотів главі супердержави чергову теорію змови та домігся того, аби проти головного супротивника президента, демократа та колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, почалось розслідування в нібито корупційній справі його сина Хантера. Президент дослухався адвоката та поринув у все більш неприємний та небезпечний для нього скандал.
«Українагейт»: хронологія
Березень 2016 року
Тодішній віцепрезидент США Джо Байден разом із керівництвом Міжнародного валютного фонду (МВФ) та лідерами кількох держав та урядів країн Євросоюзу вимагає від України більшої активності в боротьбі з корупцією. Байден наполягає, аби тодішній генеральний прокурор України Віктор Шокін був звільнений зі своєї посади. Свою вимогу він підкріплює ультиматумом: доки Шокін не піде – Україна не отримає від США кредитні гарантії на суму в мільярд доларів.
29 березня Віктора Шокіна було звільнено з посади генпрокурора.
Вересень 2016 року
Київський суд вирішує, що слідчі дії Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проти власника газового холдингу «Бурісма» Миколи Злочевського є завершеними. Звинувачення проти нього стосуються періоду з 2010 по 2012 роки. Нагадаємо, що Микола Злочевський, колишній міністр екології та природних ресурсів України, звинувачувався в зловживанні владою та відмиванні грошей. В 2017 році його компанія «Бурісма Холдінгс» оприлюднила офіційну заяву про те, що всі судові процеси та кримінальні звинувачення проти неї та проти Злочевського були закриті. Це й справді так: наразі не існує жодного процесу й жодного звинувачення проти «Бурісми».
У 2017 році «Бурісма» заявила, що претензії до компанії та Злочевського зняті, і що компанія сплатила додаткові 180 млн грн ($7 млн) податків.
Фото: Energy Security For the Future
Хантер Байден, син Джо Байдена, працював у цій компанії з 2014 по 2019 роки, відповідаючи в правлінні «Бурісми» за прозорість, корпоративне управління та міжнародне розширення компанії.
Слід зазначити, що Хантер Байден прийшов працювати в «Бурісму» через два роки після подій, які розслідувалися українськими компетентними органами, – отже, не міг жодним чином бути в них замішаним.
Січень 2019 року
Довгий час історія про «Бурісму» нікого не цікавила. Аж допоки ексмеру Нью-Йорка Рудольфу Джуліані, який став адвокатом Трампа, не прийшла в голову «геніальна» ідея скористатися тим фактом, що у скандальній фірмі працював син Джо Байдена – потенційно головного конкурента Трампа на майбутніх виборах. Той факт, що Байден-молодший там почав працювати через два роки після подій, які стали предметом вже завершеного розслідування, його жодним чином не зупинили.
У січні цього року Руді Джуліані зустрівся в Нью-Йорку з наступником Віктора Шокіна на посаді генпрокурора України, Юрієм Луценком. Адвокат Трампа зажадав від українського посадовця, аби той відновив слідство проти можливих конкурентів Трампа з Демократичної партії.
7 квітня 2019 року
Джуліані відкрито звинуватив Джо Байдена в тому, що він шантажував у 2016 році українську владу, аби Віктора Шокіна було звільнено. Він заявив, що Байден зробив це не тому, що Шокін замало боровся проти корупції, а тому, що той міг загрожувати Хантеру Байдену.
Байден, як ключова особа з адміністрації експрезидента США Обами, начебто «прибрав» Шокіна, аби зірвати розслідування щодо «Бурісми»
Фото: Rex/Shutterstock
21 квітня 2019 року
Володимир Зеленський, політичний новачок, перемагає на президентських виборах в Україні. Трамп телефонує йому, аби привітати. Під час цієї розмови він вимагає від Зеленського «активної боротьби з корупцією».
6 травня 2019 року
Марію Йованович, яка досі була послом США в Україні, Держдеп Сполучених Штатів відкликає додому. Як стало відомо згодом (і як підкреслила це сама Марія Йованович, відповідаючи на запитання членів Палати представників Конгресу США), це було зроблено на вимогу Дональда Трампа, який вважав, що вона недостатньо тисне на новий український уряд в питанні розслідування проти Джо Байдена.
9-10 травня 2019 року
За даними газети The New York Times, Рудольф Джуліані зібрався їхати до України, щоб зажадати від українського уряду початку слідства проти Байдена. Трамп підтвердив це в інтерв’ю виданню Politico. Окрім того, за словами президента, він мав намір обговорити цю тему з міністром юстиції США Вільямом Барром. За кілька годин потому Джуліані скасовує свою поїздку – буцімто тому, що з України не було отримано досить сигналів про готовність України розпочати слідство проти Байдена.
20-23 травня 2019 року
Трамп вимагає від свого віцепрезидента Майка Пенса, аби той скасував свій запланований візит до Києва на інавгурацію Зеленського через нібито недостатню кооперацію нового президента Україні в справі Байдена. Делегації, яка летить до Києва без Пенса і на чолі з… міністром енергетики Ріком Перрі, Трамп наказує розмовляти з Зеленським лише в тому випадку, якщо той змінить свою позицію з питання, яке його турбує.
13 червня 2019 року
Дональд Трамп в інтерв’ю телекомпанії ABC повідомляє, що він не збирається під час наступного президентського передвиборчого раллі відмовлятися від отримання інформації від іноземних урядів, якщо ця інформація зможе нашкодити його супротивникові чи супротивниці.
18 червня 2019 року
Трамп, як повідомляє CNN, проводить телефонні переговори з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Їх тема – Джо Байден, а також його конкурентка з Демократичної партії Елізабет Уоррен. Також Трамп обіцяє своєму китайському колезі не реагувати на протести, які почалися в Гонконзі проти китайського уряду. І справді: протягом наступних місяців Білий Дім майже не робив ніяких заяв щодо ситуації в Гонконзі. Забігаючи вперед: в жовтні Трамп уже відкрито зажадав від КНР початку слідства проти Хантера Байдена.
10 липня 2019 року
Андрій Єрмак, на той момент головний міжнародний перемовник Зеленського, звертається до на той момент спецпредставника США по Україні Курта Волкера, аби той забезпечив йому контакт із Руді Джуліані. Трохи згодом Єрмак та Джуліані спілкуються один з одним по телефону.
Середина липня 2019 року
Трамп віддає наказ заблокувати два пакети військової допомоги Україні на загальну суму в $391 млн.
21 липня 2019 року
Вільям Тейлор, тимчасовий повірений в справах США в Києві, пише текстове повідомлення близькому до Трампа послу Сполучених Штатів у Євросоюзі, Гордону Сондланду: мовляв, Україна не має думати, що стала «м’ячем у грі національно орієнтованої політики перевиборів» в США. Чіткий сигнал, що він бачить зв’язок між блокуванням американської допомоги Україні та слідством проти Байдена.
25 липня 2019 року
Курт Волкер пише Андрієві Єрмаку, що час для візиту українського президента до Білого Дому знайдеться, якщо Зеленський дасть зрозуміти в телефонній розмові з Трампом, що хоче розібратися «в тому, що сталося в 2016 році».
25 липня 2019 року
Трамп знову телефонує Зеленському. За інформацією з оприлюдненого пізніше Білим Домом протоколу, президент США похвалив свою державу за широку допомогу Україні. Потім він звертається до Зеленського: «Втім, я маю попросити вас про послугу». Трамп зажадав, щоб Зеленський допоміг йому в пошуках сервера Демократичної партії, який, за його вже неодноразово спрощеною версією, перебував під час передвиборчої кампанії 2016 року в Україні. Окрім того, Трамп просить українського президента про слідство у справі «Бурісми» та Хантера Байдена.
Фото: AFP
25 липня 2019 року
Співробітники Білого Дому отримують наказ доправити стенограму телефонної розмови Трампа та Зеленського для зберігання на окремому сервері, до якого мають доступ лише кілька осіб – замість того, щоб, як цього вимагає звичайна процедура, зберегти її на «нормальному» сервері з більш широким доступом. На «секретному» сервері вже зберігаються протоколи розмов, які були перенесені туди за розпорядженням Трампа без обов’язкових в таких випадках роз’яснень з боку спецслужб про необхідність підвищеного секретного статусу.
25 липня 2019 року
Волкер та Єрмак після телефонної розмови між Трампом та Зеленським домовляються про терміни візиту президента України до Білого Дому.
26 липня 2019 року
Волкер та посол США в ЄС Сондланд, ймовірно, радять українській владі, як саме виконати бажання Трампа стосовно відновлення слідства проти Байдена, аби отримати військову допомогу США. Пізніше опубліковані протоколи месенджера WhatsApp дають привід говорити про те, що між цією допомогою та відновленням слідства був встановлений прямий зв’язок.
Початок серпня 2019 року
Інформатор з надр спецслужб США – за непідтвердженими наразі даними газети The New York Times, це чоловік, співробітник ЦРУ з досвідом роботи в українській тематиці, зв’язується з комітетом Палати представників Конгресу США з питань спецслужб й передає інформацію про незаконні дії Трампа. Співробітник цього комітету радить йому, як це вимагає закон, звернутися до Генерального інспектора спецслужб США Майкла Аткінсона.
12 серпня 2019 року
Інформатор пише дев’ятисторінковий лист, адресований Аткінсону. В ньому, як стає відомо пізніше, окрім іншого, зазначається: «Я отримав інформацію від кількох співробітників уряду США про те, що президент Сполучених Штатів використовує свої посадові повноваження, щоб добитися впливу іншої держави на американські вибори 2020 року».
29 серпня 2019 року
Руслан Рябошапка, про якого Зеленський в розмові з Трампом згадував зокрема те, що він є «на 100 відсотків його людиною», змінює Юрія Луценка на посаді генпрокурора України.
1 вересня 2019 року
Вільям Тейлор чітко та недвозначно запитує Гордона Сондланда через WhatsApp: «Чи ставимо ми допомогу й відвідання Білого Дому в залежність від того, чи буде розслідування?». Сондланд, схоже, не бажає створювати письмові докази: він відповідає – «Передзвони мені».
9 вересня 2019 року
Вільям Тейлор пише Волкеру та Сондланду: «Я вважаю божевіллям блокувати гроші на безпеку, щоб допомогти політичній кампанії». При цьому він дає зрозуміти, що бачить зв’язок між блокуванням державної допомоги США та особистими інтересами Трампа. Чи знав він на той час про лист інформатора з ЦРУ, невідомо. Так само, як невідомо, чи знав про це Сондланд. В будь-якому разі, Сондланд відповів Тейлору дуже обережно, тими самими словами, які Білий Дім пізніше надіслав республіканцям-членам Палати представників Конгресу: мовляв, президент постійно «давав зрозуміти, що тут не йдеться про «послугу за послугу».
9 вересня 2019 року
Майкл Аткінсон в своєму листі до комітету Палати представників з питань спецслужб та Сенату пише про інформацію, яку надав інформатор щодо «проблемної» телефонної розмови Трампа. Комітети з питань спецслужб, зовнішньої політики, та контролю й розслідувань Палати представників розпочинають слідство.
11 вересня 2019 року
Дональд Трамп «розморожує» військову допомогу Україні. Координатор спецслужб Білого Дому Джозеф Магуайр на цей момент вже давно знає від Майкла Аткінсона про доповідь інформатора. Магуайр зізнається, що розмовляв про це також із міністром юстиції. Чи поінфомував Магуайр Трампа – він не сказав. Тому не відомо, чи знав президент на цей час про лист.
19 вересня 2019 року
New York Times та Washington Post повідомляють про «загадкову скаргу» інформатора з ЦРУ на Трампа. За кілька годин потому голова комітету Конгресу з діяльності спецслужб Адам Шифф підтверджує офіційно, що з цього приводу ведеться слідство. На цей момент більш нічого не відомо.
22 вересня 2019 року
Трамп, після публікацій в пресі, підтверджує офіційно, що мав розмову з Зеленським 25 липня та спом’янув у ній розслідування проти Хантера Байдена. Трохи згодом він обіцяє опублікувати «повний протокол» цих переговорів.
24 вересня 2019 року
Ненсі Пелосі, спікер Палати представників Конгресу США, оголошує перші кроки у процесі імпічменту президента. Вона наказує шести комітетам, щоб ті відтепер вели вже розпочаті розслідування проти Трампа за критеріями закону про імпічмент. Аби президента відсторонити, він має бути звинуваченим у «зраді, підкупі або іншому важкому злочині чи порушенні».
25 вересня 2019 року
Білий Дім оприлюднює п’ятисторінковий протокол розмови Трампа з Зеленським. На двох сторінках Трамп вітає Зеленського з перемогою та підкреслює значення американської допомоги Україні, на трьох інших – вимагає розпочати слідство у справах втручання в президентські вибори 2016 року та Хантера Байдена. Чи є цей протокол повним, незрозуміло – в будь-якому разі, йдеться не про дослівний роздруківку, як це буває зазвичай, а про так званий «протокол по пам’яті», який було підготовлено після телефонної розмови.
26 вересня 2019 року
Комітет Палати представників зі спецслужб публікує повний текст листа інформатора, якого інспектор спецслужб Майкл Аткінсон отримав у середині серпня. Ґрунтуючись на ньому, а також на непублікації дослівного протоколу розмови Трампа з Зеленським, комітет висуває нове звинувачення проти Білого Дому: адміністрація президента США збирає протоколи «чутливих» переговорів на таємному сервері, до якого не надає доступу уповноваженим особам.
26 вересня 2019 року
Виконувач обов’язків директора спецслужб Білого Дому Джозеф Магуайр дає свідчення перед профільним комітетом Палати представників. Він зізнається, що запитував у Міністерства юстиції про те, що йому робити зі скаргою інформатора. Отже, міністерство могло повідомити Трампу про цей документ. Чи інформував Трампа сам Магуайр, він відповідати відмовився, посилаючись на свій службовий обов’язок зберігати таємницю.
3 жовтня 2019 року
Дональд Трамп відкрито вимагає перед репортерами, аби Україна та Китай розпочали слідство проти Джо та Хантера Байденів за звинуваченнями у корупції. На питання, чи вимагав він коли-небудь слідства проти інших громадян США, які не були б його політичними супротивниками, Трамп не відповів.
3 жовтня 2019 року
Курт Волкер, який напередодні подав у відставку зі своєї посади спецуповноваженого з України, відповів у закритому режимі на питання комітету Палати представників зі спецслужб. Текстові повідомлення, якими він обмінювався з Тейлором та Сондландом, стали відомі пресі.
4 жовтня 2019 року
Український генпрокурор Руслан Рябошапка офіційно повідомив, що слідство в справі «Бурісми» буде відновлено. На прес-конференції він заявив, що наразі йому нічого не відомо про нові докази провини Хантера Байдена.
6 жовтня 2019 року
За даними Марка Заіда, адвоката інформатора ЦРУ, з’явився ще один інформатор, який готовий свідчити проти Трампа. Він чи вона також є співробітником спецслужб, але, на відміну від першого інформатора, мав/мала змогу напряму спостерігати за поведінкою президента США.
8 жовтня 2019 року
Білий Дім забороняє послу США в Євросоюзі Гордону Сондланду свідчити перед Конгресом в справі «Українагейту» та проголошує, що взагалі не буде співробітничати з цього приводу з Палатою представників. Сондланд пізніше повідомляє, що хотів би все одно дати свідчення.
9 жовтня 2019 року
Двоє довірених осіб адвоката Трампа Руді Джуліані, американські бізнесмени українського походження Лев Парнас та Ігор Фруман, були затримані в аеропорту імені Джона Даллеса (штат Вірджинія), коли сідали на рейс до Відня. Вони звинувачуються в нелегальному фінансуванні передвиборчої кампанії. Преса повідомляє, що підприємці мають зв’язки з українським олігархом Дмитром Фірташем, який перебуває в Відні під домашнім арештом й очікує екстрадиції до США. Парнас та Фруман також отримали повістки, щоб свідчити в Конгресі з приводу «Українагейту». Квитки до Відня вони взяли в один кінець. Руді Джуліані збирався вилетіти до австрійської столиці на день пізніше. Навіщо – невідомо.
за підозрою в незаконних діях в межах «Українагейта». Фото: EPA
15 жовтня 2019 року
Помічник заступника Держсекретаря США Майка Помпео, Джордж Кент, відповідальний за «український напрямок», дав свідчення перед Конгресом. Він заявив, що ще в березні висловлював колегам свою занепокоєність з приводу тиску, який чинили Трамп та Джуліані на Україну з метою проведення розслідувань щодо політичних конкурентів американського президента.
16 жовтня 2019 року
В аеропорту Кеннеді в Нью-Йорку ФБР заарештувала Девіда Корреа – ще одного пособника Джуліані, який намагався втекти з США. Корреа – відомий колишній професійний гравець в гольф, партнер Лева Парнаса).
17 жовтня 2019 року
Майкл Маккінлі, колишній радник Держсекретаря США, протягом п’яти годин давав свідчення в Конгресі США. Він заявив, що пішов у відставку на знак протесту проти того, що Держдеп не захищає дипломатів від нападів з Білого Дому та не протидіє створенню «паралельної» зовнішньої політики руками приватних осіб.
18 жовтня 2019 року
У Конгресі дав свідчення посол США в ЄС Гордон Сондланд, один із безпосередніх учасників «афери Джуліані», якому Білий Дім напряму заборонив свідчити. Його виступ був не таким показовим, як виступи інших: Сондланд, як і раніш, ухиляється від прямих відповідей та намагається «прикрити» й себе, і Трампа. Водночас виконувач обов'язків голови адміністрації Трампа Мік Малвані «підірвав бомбу»: на прес-конференції він визнав, що адміністрація США справді заморозила військову допомогу Україні, аби спонукати Київ на розслідування «українського сліду» в передвиборчій кампанії в США в 2016 році - точніше, на пошуки міфічного «сервера Демократичної партії», який нібито перебував того часу в Україні. «Ми завжди так робимо з закордонною політикою», - зазначив Малвані. Це його висловлювання викликало бурхливу реакцію в американській пресі - адже Малвані фактично визнав порушення закону про фінансування передвиборчої кампанії, причому ще й підкреслив, що такі дії є для адміністрації Трампа звичними. Білий Дім терміново виступив із спростуванням, пояснюючи, що Міка Малвані журналісти «не так зрозуміли», але справа була вже зроблена.
23 жовтня 2019 року
Співробітниця Пентагону, яка відповідає за український напрямок, Лора Купер, дала свідчення перед трьома комітетами Конгресу. Її виступ було відкладено через брутальну акцію кількох конгресменів-республіканців, які не входять до складу цих комітетів: за регламентом, вони не мали права бути присутніми на допиті, але вдерлися до залу засідань силоміць, мотивуючи це тим, що на слуханнях, мовляв, не було жодного республіканця. Це було чистою брехнею: в залі були присутні конгресмени від Республіканської партії – члени комітетів. Окрім того, конгресмени-порушники записували все, що могли, на відео та відправляли записи в Інтернет – це теж заборонено регламентом. Подібної акції Конгрес США не переживав ще жодного разу. Очевидно, вона була узгоджена з президентом Трампом та сталася з його відома. Водночас, свідчення Лори Купер не були аж надто важливими: вона просто підтвердила, що допомога Україні відхилилася від нормального, стандартного процесу.
28 жовтня 2019 року
Другий після виступу посла в Україні Вільяма Тейлора важкий удар по Трампу: в Конгресі дав свідчення полковник Олександр Віндман, який був присутнім в Овальному кабінеті під час розмови Трампа з Зеленським. Віндман (до речі, народився в Україні, його батьки емігрували до США, коли йому було три роки), під присягою повідомив, що протокол розмови, наданий Білим домом у відкритий доступ, було змінено в кількох ключових місцях. Зокрема, Трамп вимагав від Зеленського розслідування не проти абстрактних «корумпованих компаній», а конкретно проти холдінгу «Бурісма», в якому працював Хантер Байден. Окрім того, за словами Віндмана, Трамп кілька разів повторив ім‘я Джо Байдена, чого теж не було зафіксовано в протоколі. Це повністю розбиває твердження Трампа про те, що розмова була «ідеальною» з точки зору закону, й підтверджує, що співробітники президента фальшували важливий документ – тобто, вони намагаються перешкодити правосуддю. Протрампівська преса, зокрема, телеканал Fox, негайно висловили припущення, що полковник Віндман, позаяк він народився не в США, а в Україні, є нелояльним до Америки, інакше кажучи – зрадник. Олександр Віндман, з молодого віку прослуживши в американській армії, був нагороджений, зокрема, медаллю «Пурпурове серце», яку отримують військові, які були серйозно поранені (або навіть загинули) під час безпосередньої участі в бойових діях. На захист полковника Віндмана став сенатор-республіканець Мітт Ромні, який присоромив своїх однопартійців.
31 жовтня 2019 року
Палата представників Конгресу США більшістю голосів (232 проти 196) проголосувала за відкриття нової фази процесу імпічменту – відкритих слухань. З одного боку, це – чисто технічне голосування, яке, щоправда, відтепер дає змогу повністю публікувати заяви всіх опитаних свідків, з іншого ж – важлива проба сил. Як і очікувалося, за відкриті слухання віддали свої голоси майже всі конгресмени-демократи (окрім двох), проти – всі конгресмени-республіканці. Ще слід зазначити, що ухвалена резолюція надає набагато більше прав та можливостей адвокатам Дональда Трампа та конгресменам-республіканцям: вони матимуть право викликати будь-яких свідків, ставити будь-які питання, отримувати будь-які документи. Чистота, прозорість та справедливість процесу, таким чином, не може бути піддана сумніву.
1 листопада 2019 року
Колишній спецпредставник президента США з європейських та російських питань Тім Моррісон в своїх свідченнях Конгресу повністю підтвердив свідчення Вільяма Тейлора про те, що Трамп поставив відновлення військової допомоги Україні в залежність від початку українського слідства проти Джо та Хантера Байденів. Сам Моррісон, за його словами, двічі розмовляв з Тейлором про це, висловлюючи свою тривогу щодо незаконних дій посла США в ЄС Сондланда, а також Руді Джуліані.
5 листопада 2019 року
Посол США в Євросоюзі Гордон Сондланд змінив свої свідчення перед Конгресом щодо «Українагейту». Сондланд заявив, що йому було цілком зрозуміло, що американська військова допомога Україні була прив'язана до української офіційної заяви про «наміри боротися з корупцією». Раніш, нагадаємо, Сондланд заперечував будь-який подібний зв'язок.
13 листопада 2019 року
У Конгресі відбулось перше відкрите опитування свідка в справі «Україногейта». Ним став тимчасовий повірений в справах США в Україні Вільям Тейлор. Він вже вдруге свідчив у Конгресі й цього разу під присягою та на телекамери підтвердив, що одразу після розмови з Зеленським, 26 липня Дональд Трамп зателефонував до нього та до посла США в ЄС Гордона Сондланда й напряму поцікавився, що чути від українців щодо початку розслідування стосовно Джо Байдена. Сондланд, за словами Тейлора, відповів, що «українці готові рухатися вперед у цьому питанні». Окрім того, Тейлор засвідчив, що Трамп не лише заблокував військову допомогу, а й висловлювався проти будь-якої допомоги Україні. Під час та після цього виступу Дональд Трамп постійно писав лайливі дописи з цього приводу в Твіттері.
2 грудня 2019 року
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський знову спростував, що американський лідер міг тиснути на нього, тому справу про імпічмент можна вважати закритою.
«Дякую президенту Зеленському! Тема закрита. Демократи, які нічого не роблять, мають нарешті повернутися до роботи!», - написав Трамп у своєму твітері..
3 грудня 2019 року
Комітет Конгресу США з нагляду за діяльністю спецслужб завершив як закриті, так і відкриті слухання з приводу імпічменту й передав справу до юридичного комітету. Там заслуховуються вже суто фахівці: юристи, політологи тощо, тому особливо яскравих виступів ніхто вже не очікує. Тим не менш, робота цього комітету, певно, є найважливішою: саме в ньому мають бути сформульовані офіційні пункти звинувачення проти Трампа. Дональд Трамп та його команда проголосили, що бойкотуватимуть ці засідання й не братимуть в них участь.
Саме таким є стан справ на поточний момент. Чого ж чекати в майбутньому?
Конгрес
Після завершення розслідувань з приводу «Українагейта», Палата представників Конгресу США проголосує щодо прийняття так званих Articles of Impeachment - заходів із запровадження відсторонення президента Сполучених Штатів від посади.
Якщо рішення буде підтримане простою більшістю голосів, що є дуже ймовірним, адже демократи мають зараз в Палаті представників більшість: 235 мандатів проти 199 республіканців – президент США офіційно називатиметься impeached, але ще не буде відсторонений від посади. В цьому випадку відбудеться процес у Сенаті, верхній палаті американського парламенту, після чого сенатори також мають проголосувати. Якщо за відсторонення проголосять дві третини сенаторів – Трампа буде відсторонено від посади. Наразі це вважається малоймовірним, тому що в Сенаті республіканці мають більшість. Але вже відомо, що двоє сенаторів-республіканців заявили про свою готовність проголосувати за імпічмент.
Весна 2020 року
Демократична партія визначиться в кількох голосуваннях, хто саме має стати її кандидатом на президентських виборах (так звані праймеріз). Саме у цей період стане зрозуміло, чи зашкодив «Українагейт» Джо Байдену, який наразі вважається одним з найімовірніших кандидат від демократів.
3 листопада 2020 року
Вибори президента США.
Борис Немировський, для «Главкома»