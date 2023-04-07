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Саакашвілі заявив, що скоро може померти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Саакашвілі заявив, що скоро може померти
Саакашвілі понад рік перебуває під ув'язненням в Грузії
фото з відкритих джерел

Політик сподівається, що міжнародна спільнота тиснутиме на Грузію, щоб вона звільнила його

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що він умирає в ув'язненні. За словами політика, він страждає від більш ніж 20 хвороб від яких йому кожного дня стає гірше. Про це повідомляє Politico.

«Мене систематично катували, фізично та психологічно, і нині в моєму організмі є ознаки отруєння важкими металами. Тепер я страждаю від приголомшливої ​​множини з більш ніж 20 серйозних захворювань, всі з яких розвинулися в ув'язненні. Також стає все очевиднішим, що я скоро помру, якщо не отримаю належну медичну допомогу за межами країни», – розповідає політик.

Саакашвілі понад рік перебуває під ув'язненням в Грузії. Він засуджений за зловживання владою під час виконання своїх обов'язків. Суд у Тбілісі має розглянути питання про призупинення йому вироку чи звільнення з гуманітарних міркувань для лікування за кордоном.

Політик сподівається, що міжнародна спільнота тиснутиме на Грузію, щоб вона звільнила його. Після двох голодувань проти ув'язнення Саакашвілі у травні 2022 року перевели до приватної клініки Vivamedi у Тбілісі, де його утримують в окремій палаті.

Empathy, організація, яка підтримує жертв тортур у Грузії, стверджувала 1 грудня, що у нього діагностували захворювання, «несумісні з ув’язненням», і що грузинські та іноземні медичні експерти знайшли докази отруєння важкими металами.

Нагадаємо, згідно з висновками лікарів, стан здоров’я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доволі тяжкий. Він ще більше схуднув і йому тяжко говорити.

Теги: Михайло Саакашвілі Грузія арешт

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