Саакашвілі заявив, що скоро може померти
Політик сподівається, що міжнародна спільнота тиснутиме на Грузію, щоб вона звільнила його
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що він умирає в ув'язненні. За словами політика, він страждає від більш ніж 20 хвороб від яких йому кожного дня стає гірше. Про це повідомляє Politico.
«Мене систематично катували, фізично та психологічно, і нині в моєму організмі є ознаки отруєння важкими металами. Тепер я страждаю від приголомшливої множини з більш ніж 20 серйозних захворювань, всі з яких розвинулися в ув'язненні. Також стає все очевиднішим, що я скоро помру, якщо не отримаю належну медичну допомогу за межами країни», – розповідає політик.
Саакашвілі понад рік перебуває під ув'язненням в Грузії. Він засуджений за зловживання владою під час виконання своїх обов'язків. Суд у Тбілісі має розглянути питання про призупинення йому вироку чи звільнення з гуманітарних міркувань для лікування за кордоном.
Політик сподівається, що міжнародна спільнота тиснутиме на Грузію, щоб вона звільнила його. Після двох голодувань проти ув'язнення Саакашвілі у травні 2022 року перевели до приватної клініки Vivamedi у Тбілісі, де його утримують в окремій палаті.
Empathy, організація, яка підтримує жертв тортур у Грузії, стверджувала 1 грудня, що у нього діагностували захворювання, «несумісні з ув’язненням», і що грузинські та іноземні медичні експерти знайшли докази отруєння важкими металами.
Нагадаємо, згідно з висновками лікарів, стан здоров’я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доволі тяжкий. Він ще більше схуднув і йому тяжко говорити.
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