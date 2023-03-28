Скандал із премією Саакашвілі. Влада Грузії пішла війною проти Норвегії

МЗС Грузії викликало посла Норвегії

Посол Норвегії у Тбілісі Хелен Санд Андерсен була запрошена до МЗС Грузії у зв'язку з тим, що Норвезька консервативна партія присудила експрезиденту Грузії Михайлу Саакашвілі премію за просування прав людини. Про це повідомляє грузинське зовнішньополітичне відомство, передають грузинські ЗМІ.

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Посла проінформували про негативне ставлення грузинської сторони до цього рішення.



У МЗС Грузії вважають, що передача премії Саакашвілі несумісна з його статусом ув'язненого, засудженого за зловживання владою, порушенням прав людини.



«Це рішення Норвезької консервативної партії не сприяє деполяризації грузинського суспільства і є образливим для громадян та їхніх сімей, які стали жертвами злочинних дій, скоєних під час правління Саакашвілі», – йдеться у повідомленні МЗС.

Посол на це сказала, що нагородження Саакашвілі не є офіційною позицією уряду Норвегії, зазначили у МЗС.

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Нагадаємо, що Європарламент закликав владу Грузії помилувати Саакашвілі. Депутати Європарламенту у резолюції за 15 лютого висловили серйозну стурбованість погіршенням стану здоров'я колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі та закликали помилувати його і відправити на лікування за кордон.

Нагадаємо, нещодавно телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим. Також адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту. Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Саакашвілі розповів, хто міг його отруїти.