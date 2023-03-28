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Скандал із премією Саакашвілі. Влада Грузії пішла війною проти Норвегії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скандал із премією Саакашвілі. Влада Грузії пішла війною проти Норвегії
Влада Грузії обурена через присудження Саакашвілі норвезької правозахисної премії
фото з відкритих джерел

МЗС Грузії викликало посла Норвегії 

Посол Норвегії у Тбілісі Хелен Санд Андерсен була запрошена до МЗС Грузії у зв'язку з тим, що Норвезька консервативна партія присудила експрезиденту Грузії Михайлу Саакашвілі премію за просування прав людини. Про це повідомляє грузинське зовнішньополітичне відомство, передають грузинські ЗМІ.

Посла проінформували про негативне ставлення грузинської сторони до цього рішення.
 
У МЗС Грузії вважають, що передача премії Саакашвілі несумісна з його статусом ув'язненого, засудженого за зловживання владою, порушенням прав людини.
 
«Це рішення Норвезької консервативної партії не сприяє деполяризації грузинського суспільства і є образливим для громадян та їхніх сімей, які стали жертвами злочинних дій, скоєних під час правління Саакашвілі», – йдеться у повідомленні МЗС.

Посол на це сказала, що нагородження Саакашвілі не є офіційною позицією уряду Норвегії, зазначили у МЗС.

Нагадаємо, що Європарламент закликав владу Грузії помилувати Саакашвілі. Депутати Європарламенту у резолюції за 15 лютого висловили серйозну стурбованість погіршенням стану здоров'я колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі та закликали помилувати його і відправити на лікування за кордон.

Нагадаємо, нещодавно телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим. Також адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту. Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Саакашвілі розповів, хто міг його отруїти

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Теги: Михайло Саакашвілі Грузія Норвегія

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