Головна Світ Політика
search button user button menu button

Саакашвілі розповів, хто його отруїв

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Саакашвілі розповів, хто його отруїв
фото: Михайло Саакашвілі/Facebook

За словами експрезидента Грузії, після його арешту російські агенти «впровадилися у грузинські служби безпеки» та організували отруєння

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі припустив, що його отруїли російські агенти. Про це Саакашвілі заявив у коментарі Politico.

За словами Саакашвілі, після його арешту російські агенти «впровадилися у грузинські служби безпеки» та організували отруєння. При цьому він не уточнив, на чому ґрунтується це припущення.

«В установі, в якій я перебуваю, основні рішення про лікування приймають служби безпеки, а не лікарі - вони призначають весь медперсонал», – заявив Саакашвілі.

Адвокат Саакашвілі Массімо Д'Анджело розповів виданню, що у їжу політику, ймовірно, підмішували невеликі дози отрути. Такі методи схожі на «повільні та болісниі методи Кремля, коли йдеться про усунення політичних в'язнів», зазначив юрист.

Нагадаємо, бригада польських медиків отримає доступ до Михайла Саакашвілі, якого перевели з грузинської в'язниці до лікарні. 

Як раніше повідомлялося,  ексрезиденту Грузії Михайлу Саакашвілі загрожує поліорганна недостатність, він увесь час відчуває нестерпний біль.

Саакашвілі додав, що весь час лежить у ліжку, його кістки руйнуються, що викликає нестерпний біль.Крім того, він стверджує, що його було отруєно. Адвокат експрезидента Грузії Шалва Хачапурідзе прокоментував Sky News, що стан його підзахисного погіршується з кожним днем.

Нагадаємо, що 2 лютого апеляційний суд Грузії відмовився звільняти Михайла Саакашвілі від виконання вироку та переводити його до закордонної клініки для лікування. Саакашвілі був заарештований у вересні 2021 року, проти нього порушено кримінальну справу щодо незаконного перетину кордону.

Теги: Михайло Саакашвілі отруєння адвокат Facebook російські агенти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МЗС поставило на місце сенаторку Румунії, яка пропонує анексувати частину України
МЗС поставило на місце сенаторку Румунії, яка пропонує анексувати частину України
Сьогодні, 13:33
Ціна покупки у 120 разів перевищила заявлену
На Хмельниччині продали палац за рекордну суму
15 березня, 02:53
Відбудова України та реабілітація воїнів: Кличко зустрівся з делегацією Чехії
Відбудова України та реабілітація воїнів: Кличко зустрівся з делегацією Чехії
14 березня, 11:34
Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі під час відеозв'язку на судовому слуханні у Тбілісі, 1 лютого 2023
Мучать нестерпні болі. Лікарі спрогнозували Саакашвілі страшний діагноз
12 березня, 23:47
Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка назвав цьогорічних переможців
Комітет Шевченківської премії після скандалу оприлюднив список цьогорічних лауреатів
11 березня, 21:54
Сомхішвілі
Адвокат російського кримінального авторитета Тамаза Сомхішвілі затягує суд проти КМДА – правозахисник
8 березня, 12:00
Розстріляного українця ідентифіковано? Соцмережі пишуть про ймовірних родичів
Розстріляного українця ідентифіковано? Соцмережі пишуть про ймовірних родичів
7 березня, 10:47
72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
Чому військовим урізано виплати: Міноборони дало роз'яснення
6 березня, 12:01
Громада чотири роки тому провела збори і перейшла в ПЦУ
На Буковині священник Московської церкви не дав відспівати захисника в храмі (відео)
1 березня, 13:10

Політика

Саакашвілі розповів, хто його отруїв
Саакашвілі розповів, хто його отруїв
Ордер на арешт Путіна. Вірменія ухвалила остаточне рішення
Ордер на арешт Путіна. Вірменія ухвалила остаточне рішення
Познер і Собчак потраплять до «Списку Путіна»?
Познер і Собчак потраплять до «Списку Путіна»?
Перемога України та протидія путінському режиму: у Ризі стартувала Антивоєнна конференція
Перемога України та протидія путінському режиму: у Ризі стартувала Антивоєнна конференція
Міністерка юстиції Литви анонсувала нові ордери на арешт Путіна
Міністерка юстиції Литви анонсувала нові ордери на арешт Путіна
Кандидат у президенти Туреччини зробив скандальну заяву про Крим та Донбас (відео)
Кандидат у президенти Туреччини зробив скандальну заяву про Крим та Донбас (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Вихід окупантів із Нової Каховки: Генштаб зробив уточнення
15K
Серед поранених окупантів різко зросла смертність: названо причини
15K
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
12K
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога
12K
Ухилявся від мобілізації. Суд виніс рішення у справі свідка Єгови
7297
Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ – радник Залужного

Новини

Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
Сьогодні, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Сьогодні, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Сьогодні, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Сьогодні, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
Вчора, 21:32
Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році
Вчора, 20:39

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту