Саакашвілі розповів, хто його отруїв

За словами експрезидента Грузії, після його арешту російські агенти «впровадилися у грузинські служби безпеки» та організували отруєння

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі припустив, що його отруїли російські агенти. Про це Саакашвілі заявив у коментарі Politico.

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За словами Саакашвілі, після його арешту російські агенти «впровадилися у грузинські служби безпеки» та організували отруєння. При цьому він не уточнив, на чому ґрунтується це припущення.

«В установі, в якій я перебуваю, основні рішення про лікування приймають служби безпеки, а не лікарі - вони призначають весь медперсонал», – заявив Саакашвілі.

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Адвокат Саакашвілі Массімо Д'Анджело розповів виданню, що у їжу політику, ймовірно, підмішували невеликі дози отрути. Такі методи схожі на «повільні та болісниі методи Кремля, коли йдеться про усунення політичних в'язнів», зазначив юрист.

Нагадаємо, бригада польських медиків отримає доступ до Михайла Саакашвілі, якого перевели з грузинської в'язниці до лікарні.

Як раніше повідомлялося, ексрезиденту Грузії Михайлу Саакашвілі загрожує поліорганна недостатність, він увесь час відчуває нестерпний біль.

Саакашвілі додав, що весь час лежить у ліжку, його кістки руйнуються, що викликає нестерпний біль.Крім того, він стверджує, що його було отруєно. Адвокат експрезидента Грузії Шалва Хачапурідзе прокоментував Sky News, що стан його підзахисного погіршується з кожним днем.

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Нагадаємо, що 2 лютого апеляційний суд Грузії відмовився звільняти Михайла Саакашвілі від виконання вироку та переводити його до закордонної клініки для лікування. Саакашвілі був заарештований у вересні 2021 року, проти нього порушено кримінальну справу щодо незаконного перетину кордону.