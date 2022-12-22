Садовий присоромив мерів, що не впоралися з президентськими «пунктами незламності»

«Не треба окремого наказу президента, аби кожен керівник громади зрозумів свою повну відповідальність за життя людей»

Львівська міська влада почала централізовано вибудовувати пункти обігріву для громадян ще з літа. Тому нинішнє підсилення на рівні Офісу президента сприйняла позитивно. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив міський голова Львова Андрій Садовий.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мер міста розкрив деталі облаштування 20 відкритих для львів’ян «пунктів незламності», у яких можна випити чаю та зарядити телефон.

«Там стоять пічки, що опалюються дровами, є дизельні генератори. У разі потреби кількість таких пунктів оперативно зростає до двохсот, а на наступному етапі – до тисячі. І не треба окремого наказу президента, аби кожен керівник громади зрозумів свою повну відповідальність за життя людей. Починаючи з літа, ми централізовано вибудовували такі пункти у Львові, і те, що сьогодні пішло підсилення на рівні Офісу президента, – це тільки добре», – переконаний мер Львова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З його слів, навіть без вказівки центральної ради, міська влада це робила і робить, адже ситуації, коли у будинках зникало світло і тепло, траплялися й раніше.

«Якщо в будинку зникли тепло і світло, то, поки триватимуть ремонтні роботи, люди мають бути в безпеці. Це – обов’язок громади. Хоча, можливо, у деяких громадах цього не зрозуміли і Офіс президента має наголошувати на цьому. Ми це зрозуміли ще з літа. Яка різниця людині, як називається точка, куди вона зайде – «незламності» чи якось ще?» – вважає Садовий.

З його слів, влада вибудовує у Львові таку екосистему, тому «Незламність» – дуже мила для Садового назва.

«Ми прийняли 11 тис. поранених з початку війни, і я маю постійно думати про операції, всі види реабілітації, про те, де люди мають жити, працювати, займатися спортом. Сьогодні українці мають якраз бути незламними, а якщо хтось дуже переживає в цей час за своє ім’я, то хай поїде на передову та поговорить з хлопцями. Тоді всі ці маразматичні дискусії одразу припиняться», – наголосив львівський мер.