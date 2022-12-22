Андрій Садовий: Під час війни у нас є одна партія

Нещодавно міськрадою був прийнятий, по суті, перший воєнний бюджет міста на наступний рік. На чому найбільше довелося економити, окрім 200 працівників міськради, яких скоротили? Що вам особисто з цих скорочень «болить» найбільше?

Ми фактично припинили будь-які нові ремонтні роботи, реконструкцію доріг, на що раніше йшли великі кошти. Слава Богу, завершили те, що почали ще у минулому році. Також припинили різні програми, що були раніше. І фактично зарезервували 500 млн грн для потреб Збройних сил, а це – допомога з одягом, устаткуванням. Зараз основна ціль – це перемога: допомога армії, пораненим та переселенцям.

З проблемою скорочення штатів зіштовхнулися не тільки у вашій міськраді. Звільненим працівникам якось допомагаєте у подальшому працевлаштуванні?

Є різні кейси. Хтось зрозумів ситуацію і сам написав заяву, хтось не хотів, але ми пояснили, що нема сьогодні для нього роботи. Звісно, ми надалі цих людей консультуємо, допомагаємо і з голоду померти нікому не дамо. Але мерія не витрачає окремо час на працевлаштування тих чи інших осіб.

Сьогодні багато функцій беруть на себе волонтери, які не отримують за це коштів. Багато наших представників призвано у військо. Наприклад, директор Інституту міста Олександр Кобзарєв з перших днів війни воює, секретар міської ради Маркіян Лопачак також пішов воювати. Ми ж їм гроші зараз не платимо.

Наскільки нестача кваліфікованих кадрів, які пішли на фронт, б’є по міському господарству?

Складно, коли військкомат пробує забрати всіх чоловіків, наприклад, в інженерному підприємстві. Були такі спроби, здається, на теплоенерго чи водоканалі. Ми ж у відповідь питали – а хто тоді буде забезпечувати місто? Сідали, домовлялися, що можна, а що ні, і знаходили порозуміння, хто у яку чергу потрапляє. «Броня» є у невеликої кількості людей, без яких місто не може обійтися, а всі інші її не мають. Але не пам’ятаю випадків, коли хтось з працівників міськради чи комунального підприємства сказав, що не піде служити.

А скільки гостей міста вдалося працевлаштувати? Можна знайти красиві історії, як переселенці з Маріуполя чи Харкова заново відкривали свій бізнес у Львові, але наскільки ці історії є масовими? Релокація бізнесу оживила економіку Львова?

Однозначно, що оживила. Є сотні кейсів з малим та середнім бізнесом, який ми приймали як рідних: віддавали частину своїх приміщень – і виробничих, і офісних. Багато людей почали з нуля, частина приїхала зі своїм устаткуванням. Наприклад, Рубіжанській панчішній фабриці з Луганщини, де все зруйновано, ми тут знайшли приміщення, допомогли з обладнанням, верстатами, залучаючи донорські організації. І вони буквально з порожнього місця почали виробляти шкарпетки, які мають велику популярність. І багато подібних кейсів є у Львові, і буде ще більше. Кожен, хто не виїхав, а лишився у Львові, лишився в Україні. Це означає роботу, податки та зміцнення нашої обороноздатності.

Чи місцевий бізнес зараз вимагає більшої допомоги чи навпаки намагається допомагати сам?

Наприклад, Радехівський цукровий завод щомісяця виділяє 20 млн грн на допомогу армії. Чи я їх про це просив? Вони просто зменшили свої зарплати, плани закупівлі нового устаткування та переоснащення. Кожне підприємство зараз у кошторисі витрат має стрічку «допомога військовим». Завдяки Львівському оборонному кластеру тисячі бронежилетів виготовлено та безоплатно передано армії. У нас художники малюють картини, продають і кошти відправляють на Збройні сили, мій малий виробляє паляниці, продає їх і зароблені кошти відправляє на ЗСУ.

Зараз ми пробуємо ці процеси якось скоординувати, аби допомагати тим, кому в першу чергу потрібно. За це відповідає мій перший заступник Андрій Москаленко. Тож у нас дуже якісна колаборація між військовими, бізнесом і коштами місцевого бюджету. Ми тільки останнім часом більше 200 млн грн передали на допомогу військовим і на наступний рік, як я вже казав, зарезервовано ще 500 млн.

Звісно, це складно і люди економлять на собі – не купують одяг, можливо, економлять на якихось продуктах. Не буде цього року й такого пишного різдвяного столу, як колись. Але кожен розуміє пріоритети і знаходить такі рішення, про які в нормальному часі ніколи б навіть не подумав.