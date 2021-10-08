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    Ще одному активісту в окупованому Криму продовжили арешт

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    Ще одному активісту в окупованому Криму продовжили арешт на три місяці - Ще одному активісту в окупованому Криму продовжили арешт
    Ще одному активісту в окупованому Криму продовжили арешт на три місяці
    Фото з відкритих джерел

    Рустему Таїрову продовжили арешт на три місяці

    В окупованому Криму «суд» продовжив на три місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою активісту Рустему Таїрову. Про це в Фейсбуці повідомляє «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Сіяра Панича.

    «Ленінський районний суд Севастополя розглянув клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Рустема Таїрова і постановив залишити його в СІЗО ще на 3 місяці», - сказав адвокат.

    За його словами, на слуханні захист просив замінити тримання під вартою на домашній арешт. Однак суд задовольнив заяву слідчого і до 11 січня 2022 року Таїров залишиться в СІЗО Сімферополя.

    Зазначається, що, за словами дочки арештованого Севдіє Таїрової, у її батька є скарги на зубний біль, але його заява про допуск лікаря вже 2 тижні не розглядається адміністрацією СІЗО.

    Як нагадав адвокат, Таїров заарештований за ймовірні зв'язки з ісламською політичною партією «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена на території РФ, але вільно діяла в Криму до 2014 року.

    Раніше, окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні нібито диверсії. Раніше його підозрювали в «пособництві».

    Підконтрольний Кремлю «суд» в окупованому РФ Сімферополі заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на два місяці.

    Теги: суд СІЗО арешт адвокат
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    Ще одному активісту в окупованому Криму продовжили арешт