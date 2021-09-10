Джелялову загрожує 15 років тюрми: окупанти звинувачують його у вчиненні диверсії

Окупанти в Криму висунули Джелялову обвинувачення

Окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні нібито диверсії. Раніше його підозрювали в «пособництві». Про це пише на Facebook-сторінці адвокат Микола Полозов.

«Слідство ФСБ перекваліфіковувало інкриміноване Наріманом діяння з пособництва у скоєнні диверсії на повноцінну участь в скоєнні диверсії, чим й посилив звинувачення», – відзначає Полозов.

За словами адвоката, Джелялов відмовився надавати показання під час допиту.

«Крім цього, слідство ознайомило Нарімана Джелялова і його захисників Еміне Авамілєва і мене з постановами про призначення низки експертиз, й також з деякими вже готовими на поточний момент висновками експертів. Всього на поточний момент призначено 12 експертиз, деякі з яких вже проведені», – додає адвокат.

Виявилося, що слідство Російської Федерації зажадало підписку про нерозголошення, у зв’язку з чим захисники Джелялова не мають права розкривати такі відомості:

показання осіб, які стали відомими в ході провадження слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. Однак, це не стосується показань Нарімана Джелялова;

висновки експертних досліджень;

публікації висновків експертів й даних учасників досудового розслідування.

Адвокат додав, що за словами Нарімана, наразі його утримують в СІЗО Сімферополя у двомісній камері. Свій стан здоров’я чоловік оцінює як задовільний й загалом має морально позитивний настрій.

«Єдине, камера не обладнана холодильником, що ускладнює зберігання харчових продуктів і не до кінця закривається вікно, що з пониженням температури може стати проблемою», – зауважив Полозов.

Додамо, що відповідно до ч. 1 ст. 281 УК РФ Наріману Джелялову загрожує позбавлення волі строком до п'ятнадцяти років.

Підконтрольний Кремлю «суд» в окупованому РФ Сімферополі заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на два місяці.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України взяв на контроль ситуацію із затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.

4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляова утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.

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