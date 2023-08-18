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Шмигаль прибув до Румунії, щоб обговорити транзит українського зерна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шмигаль прибув до Румунії, щоб обговорити транзит українського зерна
фото з відкритих джерел

Також на зустрічі йтиметься про дотримання прав румунських меншин в Україні

Сьогодні, 18 серпня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Бухареста з робочим візитом, де зустрінеться зі своїм румунським колегою Марчелом Чолаку. Сторони планують обговорити, зокрема, транзит українського зерна через Румунію. Про це розповів прем'єр-міністр Румунії перед початком засідання уряду, повідомляє NewsMaker.

«Сьогодні важливий день, бо у нас перебуває з офіційним візитом прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Обговоримо питання регіональної безпеки, наші можливості щодо транзиту українського зерна для забезпечення продовольчої безпеки та питання захисту румунських фермерів та дотримання прав наших меншин в Україні», – повідомив Чолаку.

Як повідомлялося, Румунія найближчим часом має намір подвоїти щомісячний обсяг транзиту українського зерна, яке надходить до порту Констанца.

Теги: міністр Румунія транзит Денис Шмигаль

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