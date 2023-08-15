Румунія подвоїть транзит українського зерна через свій порт

Українське зерно вантажиться на баржі, вирушає вниз Дунаєм у порт Констанца

Обсяги зернових перевезень збільшаться до майже 4 млн тонн

Румунія найближчим часом має намір подвоїти щомісячний обсяг транзиту українського зерна, яке надходить до порту Констанца. Про це заявив 14 серпня міністр транспорту Сорін Ґріндяну.

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Як повідомляє Reuters, Ґріндяну виступив на зустрічі міністрів та політиків із ЄС, США, України, Молдови та Румунії, яка відбулася в Галаці.

Загострення ситуації навколо експорту українського зерна сталося після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи. Українські дунайські порти Рені та Ізмаїл були обстріляні російськими військами.

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До виходу Росії із зернової угоди на дунайські порти припадало близько чверті українського експорту зерна. Воно вантажиться на баржі, вирушає вниз Дунаєм і через територіальні води Румунії – в порт Констанца, а звідти до країн-покупців.

Румунія спільно з Україною має намір збільшити обсяги зернових перевезень з нинішніх двох мільйонів тонн на місяць до майже чотирьох мільйонів тонн.