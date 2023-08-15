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Румунія подвоїть транзит українського зерна через свій порт

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Румунія подвоїть транзит українського зерна через свій порт
Українське зерно вантажиться на баржі, вирушає вниз Дунаєм у порт Констанца
фото ілюстративне

Обсяги зернових перевезень збільшаться до майже 4 млн тонн

Румунія найближчим часом має намір подвоїти щомісячний обсяг транзиту українського зерна, яке надходить до порту Констанца. Про це заявив 14 серпня міністр транспорту Сорін Ґріндяну.

Як повідомляє Reuters, Ґріндяну виступив на зустрічі міністрів та політиків із ЄС, США, України, Молдови та Румунії, яка відбулася в Галаці.

Загострення ситуації навколо експорту українського зерна сталося після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи. Українські дунайські порти Рені та Ізмаїл були обстріляні російськими військами.

До виходу Росії із зернової угоди на дунайські порти припадало близько чверті українського експорту зерна. Воно вантажиться на баржі, вирушає вниз Дунаєм і через територіальні води Румунії – в порт Констанца, а звідти до країн-покупців.

Румунія спільно з Україною має намір збільшити обсяги зернових перевезень з нинішніх двох мільйонів тонн на місяць до майже чотирьох мільйонів тонн.

Теги: зерно Румунія Україна росія

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