Скандал із телеканалом «Рада». Новий ведучий вже погрожує звільнитися

Скандал спричинила нарада, проведена за ініціативою віцеспікерки

Український блогер та телеведучий Сергій Іванов, що віднедавна почав працювати на оновленому парламентському телеканалі «Рада», пригрозив своїм звільненням з каналу. Іванов пообіцяв зробити це в тому випадку, якщо керівництво відсторонить від ефірів його друга, політтехнолога Володимира Петрова, який також нещодавно став ведучим цього каналу. Про своє рішення Іванов повідомив на власній Facebook-сторінці.

«Щойно депутат Шуфрич заявив з трибуни ВР, що Володимира Петрова відсторонено від прямих ефірів телеканалу «Рада». Якщо це правда і шантаж депутатів переміг здоровий глузд, я теж припиню співпрацю з каналом. Я не політик – зраджувати друзів та колег не звик», – повідомив блогер.

Нагадаємо, у Верховній Раді на вимогу віцеспікерки Олени Кондратюк відбулася нарада, на якій обговорили ситуацію з каналом «Рада». Учасники наради дійшли згоди, що політтехнолога Володимира Петрова не повинно бути в ефірі парламентського телеканалу. У подальшому це питання розглядатиметься редакційною радою каналу.

Також нагадаємо, 15 грудня 2021 року державний парламентський канал «Рада» оновив свій формат. Відтепер він працює в форматі телемарафону. Також щогодини виходить випуск новин. На каналі зазначають, що це тестове мовлення, а повноцінне має розпочатись 18 січня 2022 року. У проморолику оновленої «Ради» були з’явилися політтехнолог Володимир Петров, блогер Сергій Іванов. Також відомо, що на оновленому телеканалі працюватимуть кілька телеведучих з нині підсанкційних телеканалів Вітора Медведчука.

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