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    Скандал із телеканалом «Рада». Новий ведучий вже погрожує звільнитися

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    У проморолику &laquo;Ради&raquo; знялися нові ведучі Сергій Іванов та Володимир Петров - Скандал із телеканалом «Рада». Новий ведучий вже погрожує звільнитися
    У проморолику «Ради» знялися нові ведучі Сергій Іванов та Володимир Петров
    фото: скріншот з відео

    Скандал спричинила нарада, проведена за ініціативою віцеспікерки

    Український блогер та телеведучий Сергій Іванов, що віднедавна почав працювати на оновленому парламентському телеканалі «Рада», пригрозив своїм звільненням з каналу. Іванов пообіцяв зробити це в тому випадку, якщо керівництво відсторонить від ефірів його друга, політтехнолога Володимира Петрова, який також нещодавно став ведучим цього каналу. Про своє рішення Іванов повідомив на власній Facebook-сторінці.

    «Щойно депутат Шуфрич заявив з трибуни ВР, що Володимира Петрова відсторонено від прямих ефірів телеканалу «Рада». Якщо це правда і шантаж депутатів переміг здоровий глузд, я теж припиню співпрацю з каналом. Я не політик – зраджувати друзів та колег не звик», – повідомив блогер.

    Нагадаємо, у Верховній Раді на вимогу віцеспікерки Олени Кондратюк відбулася нарада, на якій обговорили ситуацію з каналом «Рада». Учасники наради дійшли згоди, що політтехнолога Володимира Петрова не повинно бути в ефірі парламентського телеканалу. У подальшому це питання розглядатиметься редакційною радою каналу.

    Також нагадаємо, 15 грудня 2021 року державний парламентський канал «Рада» оновив свій формат. Відтепер він працює в форматі телемарафону. Також щогодини виходить випуск новин. На каналі зазначають, що це тестове мовлення, а повноцінне має розпочатись 18 січня 2022 року. У проморолику оновленої «Ради» були з’явилися політтехнолог Володимир Петров, блогер Сергій Іванов. Також відомо, що на оновленому телеканалі працюватимуть кілька телеведучих з нині підсанкційних телеканалів Вітора Медведчука.

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    Теги: телебачення Верховна Рада скандал Володимир Петров Сергій Іванов
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    Скандал із телеканалом «Рада». Новий ведучий вже погрожує звільнитися