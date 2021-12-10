Держканал «Дом» замовляє власнику «Зе медіа» шоу з Пальчевським за 12 млн

В описі тендерних умов йдеться про те, що шоу з Пальчевським може стати головним проєктом на каналі

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (телеканали «Дом» та «Uatv») має намір виділили понад 12 млн грн на створення соціального шоу «Про життя з Андрієм Пальчевським», йдеться на сайті «Прозорро».

Компанія звертає увагу на те, що уся матеріально-технічна база телевізійного журналістського комплексу використовується для виробництва: «Новини України», «Офіційна розмова», «Неофіційна розмова», «Право на право». Тому були проведені творчі конкурси і визначені переможці, серед них проєкт «Про життя з Андрієм Пальчевським».

Переможець тендеру – ТОВ «Імаджинаріум», власником та керівником якого є Володимир Татаренко, власник компанії «Зе Медіа», яка проводила опитування Зеленського на місцевих виборах, вказує «Детектор медіа».

В описі тендерних умов йдеться про те, що шоу може стати головним проєктом на каналі:

«Повертає віру у справедливість. Дуже необхідна програма, яка допоможе відкрити правду і знайти винних. Цікаве шоу, що може стати головним на нашому телеканалі. Такі ток-шоу необхідні, вони дають можливість побачити політичного діяча у дії».

Планується створити 60 випусків по 45 хвилин.

Як відомо, Андрій Пальчевський – російський і український підприємець, засновник і президент клініки та фонду Eurolab. Упродовж березня–липня 2010 року був першим заступником міністра у справах сім'ї, молоді та спорту. Працював ведучим на телеканалах «Інтер», «Перший національний» і «Прямий».

До слова, суд зобов’язав Гордона та Бутусова вибачитися за інформацію про російський паспорт Пальчевського.

Також Пальчевському, який приховав звіт своєї партії, суд призначив смішний штраф.

Раніше канал «Дом» замовив рекламу Кримської платформи на 30 млн грн.

Також держканал «Дом» витрачає 16 млн грн на купівлю телесеріалу.

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