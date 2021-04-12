Сьогодні Верховний суд розгляне касації на вирок Януковичу

У 2019 році суд засудив експрезидент України Віктора Януковича до 13 років ув’язнення та зобов’язав його сплатити 98 561 грн

Верховний суд сьогодні розгляне касаційні скарги адвокатів експрезидента України Віктора Януковича на вирок суду першої інстанції, яким його було засуджено до 13 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба ВС.

«ККС ВС відклав розгляд кримінального провадження на 12 квітня у зв’язку з тим, що 12 березня від одного із захисників надійшло доповнення до касаційної скарги, із яким мають ознайомитися сторони провадження», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що як установили суди, навесні 2014 року Янукович звернувся з письмовою заявою до президента Російської Федерації з проханням використати Збройні сили РФ на території України, чим надав Російській Федерації та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Крім того, він сприяв представникам влади і службовим особам Збройних сил РФ у веденні агресивної війни проти України.

У 2019 році суд засудив експрезидент України Віктора Януковича до 13 років ув’язнення та зобов’язав його сплатити 98 561 грн, у якості стягнення за процесуальні витрати на судові експертизи.

Нагадаємо, 25 березня Київський апеляційний суд залишив у силі рішення про заочний арешт Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади. Таким чином, суд відхилив апеляцію адвокатів Януковича.

Апеляційний суд своїм рішенням залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва від 4 травня 2020 року про заочний арешт Януковича у справі про зміни до Конституції з метою захоплення влади.

Нагадаємо, 4 травня 2020 року Печерський райсуд Києва заочно заарештував колишнього президента України Віктора Януковича строком на два місяці по новій справі про узурпацію влади.

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

Окрім цього, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захисники Віктора Януковича подали загалом не менш ніж п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.

Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.