«Спадщина Клюєва»: секретар РНБО Турчинов показав свій розкішний кабінет



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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов

Турчинов може прямо з кабінету керувати військовими навчаннями і деякими випробуваннями

З робочого кабінету секретаря Ради національної безпеки та оборони України можна спостерігати за приміщеннями Верховної Ради та територією навколо неї, а система відеокамер дозволяє «зазирнути» в чимало міст по всій країні.

Про це секретар РНБО Олександр Турчинов розповів в коментарі ТСН.

Чиновник приймає журналістів у розкішному кабінеті та одразу зізнається, що це – спадщина Клюєва, зроблений ним ремонт.

«Кабінет, в якому ми знаходимося, підключений до головного центру країни. Я прямо з кабінету можу керувати і навчаннями деякими, і випробуваннями», - зізнається він. Секретар РНБО з робочого місця має доступ до великої кількості відеокамер, зокрема навколо урядових будівель і парламенту, встановленими в зоні проведення операції Об’єднаних сил тощо, та одразу зв’язуватися із ситуативним центром.

У його кабінеті також є телефони для прямого зв’язку з президентом, міністром внутрішніх справ.

Про плани на найближчі п’ять років Турчинов говорить обережно.

«Мені легше сказати, що я не хочу робити, чого б я не хотів. Я не хотів би знову ставати народним депутатом, іти на вибори. Я б не хотів знову брати участь у достатньо специфічних і складних виборчих процесах. Я поки не збираюся взагалі іти на парламентські вибори», - зізнався він.

Нічого дивного в такій позиції він не бачить, а фантазувати на тему посад, наприклад, прем’єр-міністра, не хоче.

«Я знаю, що коли в країні знову буде важко, знову небезпека – покличуть і ми знов прийдемо», - каже він.

Особисто про себе Турчинов говорить, що світські хроніки не любить, але пише сценарії до кінофільмів. Себе б у кіно він довірив зіграти Джейсону Стетхему, але за умови, що той правильно відростить бороду. Алкоголь Турчинов не вживає взагалі – це заборонено серед баптистів. Також секретар РНБО не палить, а на урочистих прийомах вживає тільки томатний сік.

«Я добре готую. Я вважаю, що будь-який чоловік повинен вміти готувати. Але у мене це можна назвати невеличким хобі. У мене є такі фішки, що в мішлєновських ресторанах покуштувати не дадуть», - стверджує він. І натякає, що фірмовою стравою є барбекю.

Також Турчинов розповів, кого він підтримує на виборах президента.