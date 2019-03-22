Турчинов зізнався, кого підтримає на виборах президента



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Секретар РНБО Олександр Турчинов Фото: Главком

Секретар РНБО назвав «найбільш підготовленого кандидата»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов повідомив, що збирається підтримувати чинного президента України Петра Порошенка під час виборів 31 березня.

«Я вважаю, що на сьогоднішній день Петро Олексійович Порошенко - найбільш підготовлений кандидат», - відповів Турчинов на питання ТСН про те, кого він підтримує на виборах.

Турчинов сказав, що позитивно ставиться до Володимира Зеленського і зазначив, що тривалий час працював у Кривому Розі, звідки родом артист.

«Земляки, що тут поробиш?!», - сказав Турчинов.

При цьому секретар РНБО повідомив, що з Юлією Тимошенко не спілкується з 2014 року.

Турчинов стверджує, що не має наміру брати участь у парламентських виборах восени поточного року.

Нагадаємо, напередодні нардеп від БПП та голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив, що Європейський союз підтримує кандидата в президенти Петра Порошенка.

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