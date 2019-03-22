Турчинов зізнався, кого підтримає на виборах президента
-
Розсилка
Секретар РНБО назвав «найбільш підготовленого кандидата»
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов повідомив, що збирається підтримувати чинного президента України Петра Порошенка під час виборів 31 березня.
«Я вважаю, що на сьогоднішній день Петро Олексійович Порошенко - найбільш підготовлений кандидат», - відповів Турчинов на питання ТСН про те, кого він підтримує на виборах.
Турчинов сказав, що позитивно ставиться до Володимира Зеленського і зазначив, що тривалий час працював у Кривому Розі, звідки родом артист.
«Земляки, що тут поробиш?!», - сказав Турчинов.
При цьому секретар РНБО повідомив, що з Юлією Тимошенко не спілкується з 2014 року.
Турчинов стверджує, що не має наміру брати участь у парламентських виборах восени поточного року.
Нагадаємо, напередодні нардеп від БПП та голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив, що Європейський союз підтримує кандидата в президенти Петра Порошенка.
- Детальніше про президентські вибори читайте тут