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    Політика

    Турчинов зізнався, кого підтримає на виборах президента

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    <span>Секретар РНБО Олександр Турчинов</span> - Турчинов зізнався, кого підтримає на виборах президента
    Секретар РНБО Олександр Турчинов
    Фото: Главком

    Секретар РНБО назвав «найбільш підготовленого кандидата»

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов повідомив, що збирається підтримувати чинного президента України Петра Порошенка під час виборів 31 березня.

    «Я вважаю, що на сьогоднішній день Петро Олексійович Порошенко - найбільш підготовлений кандидат», - відповів Турчинов на питання ТСН про те, кого він підтримує на виборах.

    Турчинов сказав, що позитивно ставиться до Володимира Зеленського і зазначив, що тривалий час працював у Кривому Розі, звідки родом артист.

    «Земляки, що тут поробиш?!», - сказав Турчинов.

    При цьому секретар РНБО повідомив, що з Юлією Тимошенко не спілкується з 2014 року.

    Турчинов стверджує, що не має наміру брати участь у парламентських виборах восени поточного року.

    Нагадаємо, напередодні нардеп від БПП та голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив, що Європейський союз підтримує кандидата в президенти Петра Порошенка.

     До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут


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