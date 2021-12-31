«Справа Насірова». Антикорупційна прокуратура вийшла на фінішну пряму

Розслідування справи Насірова триває вже кілька років

«Більшу частину доказів обвинувачення вже дослідили»

Більшість доказів по справі колишнього голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова наразі вже досліджена співробітниками Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) України. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив виконувач обов’язків голови відомства Максим Грищук.

Посадовець зазначив, що специфіка даної справи із самого початку визначена способом дослідження доказів.

«Зазвичай відбувається так: спочатку досліджують докази сторони обвинувачення, а потім – сторони захисту. Спочатку вивчаються письмові докази, потім – допитують свідків і далі йдуть дебати. А в цьому випадку ми паралельно з вивченням письмових доказів допитуємо і свідків, бо дуже велика кількість документів – тому воно так поетапно йде», – пояснив Грищук.

Також керівник САП наголосив, що єдиним запобіжним заходом, який наразі діє відносно Насірова є застава у розмірі близько 35 млн грн.

«Судова практика йде таким шляхом, що з ходом розслідування кримінального провадження небезпека впливу з боку підозрюваного чи обвинуваченого на свідків та справу зменшується, тобто зменшується і необхідність обмеження прав особи – з часом певні запобіжні обмеження судом просто можуть не продовжуватись. Наразі у вказаної особи залишився один запобіжний захід – застава. Але Насіров ходить на засідання та здійснює свій захист», – підсумував очільник САП.

Нагадаємо, на початку березня 2017 року Співробітники НАБУ і САП вручили підозру тодішньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд грн. Зокрема, співпрацю з нардепом-утікачем Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин.

Суд заарештував Романа Насірова з можливістю застави в 100 млн грн, яку внесли його дружина і тесть. Після цього на той час відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО.

31 січня 2018 року Насіров був звільнений з посади голови ДФС, проте 11 грудня Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення про поновлення Насірова на цій посаді. Кабмін оскаржив це рішення.

Також 4 березня 2019 року Шевченківський райсуд Києва зменшив Насірову розмір застави зі 100 млн грн до 36 млн.