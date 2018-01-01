Справа розстрілу Майдану: Генпрокуратура оголосила у розшук 102 людини

Правоохоронці випустили злочинців в окупований Крим та Росію, а тепер шукають

Генеральна прокуратура України оголосила в міжнародний розшук 102 людини у справі вбивства учасників Революції гідності. Про це заявив начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк під час брифінгу. «Насамперед ті особи, які розшукувані, їх на сьогоднішній день 102 особи - оголошені у розшук. Заходи вживалися



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Правоохоронці випустили злочинців в окупований Крим та Росію, а тепер шукають

Генеральна прокуратура України оголосила в міжнародний розшук 102 людини у справі вбивства учасників Революції гідності. Про це заявив начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк під час брифінгу.

«Насамперед ті особи, які розшукувані, їх на сьогоднішній день 102 особи - оголошені у розшук. Заходи вживалися наступні, це внутрішній державний розшук. У наступному було звернення до Інтерполу з тим, щоб оголосити у міжнародний розшук», - повідомив він.

За його словами, Інтерпол у багатьох випадках не оголошував у міжнародний розшук чиновників та правоохоронців, причетних до розстрілів під час революції, тому що вбачав у цьому політичне переслідування.

«Щодо вбивств на Майдані: стосовно 5-ти людей – один звинувачувальний акт направлено ще 2015 року, в 2016-му другий. Тоді ж повідомлено про підозру 32 особам, встановлені причетні до всіх 48 вбивств і 80 вогнепальних поранень. На теперішній час це питання суду», - додав Горбатюк.

Крім того, він відмітив, що за 2017 рік загалом повідомлено про підозру 48 особам, до суду скеровано 21 звинувачувальний акт щодо 36 осіб, суд визнав винними 10 осіб, ще дев'ятьом ухвалено обвинувальні вироки.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні.

Пам'ять Героїв зранку вшанували Петро і Марина Порошенки. Представники ГО «Родина Героїв Небесної сотні» не задоволені ходом розслідування масових вбивств, які сталися чотири роки тому, та планують зустрітися з генпрокурором.

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