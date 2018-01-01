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    Порошенко вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні

    «Герої Небесної сотні – справжні янголи-охоронці України»
    Президент Петро Порошенко розпочав день 20 лютого зі вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Про це повідомив його речник Святослав Цеголко у Twitter. Глава держави з дружиною прийшли зі свічками до Хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні й вклонилися загиблим. Порошенко також написав у Facebook, що «Герої Небесної сотні –
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    Петро і Марина Порошенки&nbsp;
    Петро і Марина Порошенки 

    «Герої Небесної сотні – справжні янголи-охоронці України»

    Президент Петро Порошенко розпочав день 20 лютого зі вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.

    Про це повідомив його речник Святослав Цеголко у Twitter.

    Глава держави з дружиною прийшли зі свічками до Хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні й вклонилися загиблим.

    Порошенко також написав у Facebook, що «Герої Небесної сотні – справжні янголи-охоронці України».

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    Порошенко вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні
    Порошенко вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні
    Порошенко вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні
    Порошенко вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні

    «Вони віддали найголовніше, що у них було – свої життя – за кращу долю для нас, назавжди ставши орієнтиром для майбутніх поколінь вільних українців», – зазначив президент.

    «Герої не вмирають...», – додав Порошенко.

    Як відомо, 20 лютого – день вшанування пам’яті загиблих на Майдані протестувальників. Зокрема, об 11:00 розпочнеться молебень родин Героїв Небесної Сотні у Михайлівському соборі, а о 13:00 – молебень біля Хреста поблизу верхнього виходу з метро «Хрещатик».

    Представники ГО «Родина Героїв Небесної сотні» не задоволені ходом розслідування масових вбивств, які сталися 4 роки тому, та планують зустрітися з генпрокурором.

     

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