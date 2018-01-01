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    Стало відомо, про що поговорить «нормандська четвірка»

    Зустріч має відбутися вже завтра
    Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція, Росія) на полях Мюнхенської конференції з безпеки, ключовим буде питання звільнення заручників. Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ), перший віце-спікер Верховної Ради
    • Сьогодні, 16:15
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    Зустріч має відбутися вже завтра

    Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція, Росія) на полях Мюнхенської конференції з безпеки, ключовим буде питання звільнення заручників. Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ), перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на брифінгу, передає видання «Інтерфакс-Україна».

    «Питання заручників (звільнення заручників. - Ред.) буде одним із пріоритетних і ключових під час зустрічі міністрів закордонних справ у «нормандському форматі», яка відбудеться вже цього тижня на полях конференції з питань безпеки в Мюнхені», - заявила вона.

    Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.

    Пізніше це підтвердив голова Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.

    Нормандська четвірка Росія Павло Клімкін Німеччина міністр Ірина Геращенко Франція Україна
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