Стало відомо, про що поговорить «нормандська четвірка»

Зустріч має відбутися вже завтра

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція, Росія) на полях Мюнхенської конференції з безпеки, ключовим буде питання звільнення заручників. Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ), перший віце-спікер Верховної Ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зустріч має відбутися вже завтра

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція, Росія) на полях Мюнхенської конференції з безпеки, ключовим буде питання звільнення заручників. Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ), перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на брифінгу, передає видання «Інтерфакс-Україна».

«Питання заручників (звільнення заручників. - Ред.) буде одним із пріоритетних і ключових під час зустрічі міністрів закордонних справ у «нормандському форматі», яка відбудеться вже цього тижня на полях конференції з питань безпеки в Мюнхені», - заявила вона.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.

Пізніше це підтвердив голова Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.