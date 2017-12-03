Клімкін назвав дату наступної зустрічі у «нормандському форматі»

Наступне міністерське засідання «нормандського формату» може відбутися під час Мюнхенської конференції»

Наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив на спільному брифінгу з главою МЗС Італії Анджело Альфано у Києві 30 січня. «Ми працюємо в рамках «нормандського



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Держави Нормандської четвірки відновлять переговори

Наступне міністерське засідання «нормандського формату» може відбутися під час Мюнхенської конференції»

Наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив на спільному брифінгу з главою МЗС Італії Анджело Альфано у Києві 30 січня.

«Ми працюємо в рамках «нормандського формату». За попередньою домовленістю, Зігмар Габріель (міністр закордонних справ ФРН. - Ред.) запропонував провести наступне міністерське засідання «нормандського формату» 16 лютого під час Мюнхенської конференції», - сказав він.

Клімкін додав, що якщо Росія погодиться на цю зустріч і вона відбудеться, він буде концентруватися на питаннях безпеки звільнення заручників і політичних в'язнів, а також на доведенні Росії, що не існує жодної альтернативи реальній миротворчій місії на всій території окупованого Донбасу.

Нагадаємо, наприкінці жовтня глава МЗС України Павло Клімкін заявляв, що Росія уникає переговорів у «нормандському форматі» для врегулювання ситуації на Донбасі, але українська сторона веде активні переговори щодо цього з німецькими, французькими та американськими партнерами.

У грудні минулого року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що контакти на рівні помічників глав держав Нормандської четвірки незабаром відновляться.

Джерело: Укрінформ