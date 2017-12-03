  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Клімкін назвав дату наступної зустрічі у «нормандському форматі»

    Наступне міністерське засідання «нормандського формату» може відбутися під час Мюнхенської конференції»
    Наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив на спільному брифінгу з главою МЗС Італії Анджело Альфано у Києві 30 січня. «Ми працюємо в рамках «нормандського
    • Сьогодні, 17:56
    • Розсилка
    <span>Держави Нормандської четвірки відновлять переговори</span>
    Держави Нормандської четвірки відновлять переговори

    Наступне міністерське засідання «нормандського формату» може відбутися під час Мюнхенської конференції»

    Наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.

    Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив на спільному брифінгу з главою МЗС Італії Анджело Альфано у Києві 30 січня.

    «Ми працюємо в рамках «нормандського формату». За попередньою домовленістю, Зігмар Габріель (міністр закордонних справ ФРН. - Ред.) запропонував провести наступне міністерське засідання «нормандського формату» 16 лютого під час Мюнхенської конференції», - сказав він.

    Клімкін додав, що якщо Росія погодиться на цю зустріч і вона відбудеться, він буде концентруватися на питаннях безпеки звільнення заручників і політичних в'язнів, а також на доведенні Росії, що не існує жодної альтернативи реальній миротворчій місії на всій території окупованого Донбасу.

    Нагадаємо, наприкінці жовтня глава МЗС України Павло Клімкін заявляв, що Росія уникає переговорів у «нормандському форматі» для врегулювання ситуації на Донбасі, але українська сторона веде активні переговори щодо цього з німецькими, французькими та американськими партнерами.

    У грудні минулого року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що контакти на рівні помічників глав держав Нормандської четвірки незабаром відновляться.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Нормандська четвірка МЗС Павло Клімкін Німеччина Італія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ