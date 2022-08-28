Гарячі обійми Стефанчука із польським колегою потішили соцмережу

Голова Верховної Ради перебуває із робочим візитом у Варшаві

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перебуває із робочим візитом у Варшаві. Він зустрівся із маршалом сенату Польщі Томашем Гродзьким.

Знімком із зустрічі зі своїм українським колегою поділився сам Гродзький.

«У Варшаві вітав свого друга, голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Я вважаю цей візит за честь і пишаюся тим, що можу приймати його в нашій країні. Зараз ми відвідаємо Ольштин і переговори у Варшаві. Слава Україні!», – написав Томаш Гродзький – Маршал сенату Польщі.

На знімку Стефанчук та Гродзький розкрили руки назустріч один одному, збираючись обійнятися. Оскільки комплекція у політиків різна, у коментарях поляки почали жартувати.

«Він би проковтнув цього маршала, чхнувши», «У таких обіймах можна почуватися в безпеці», «Взаємна симпатія, ніякої міміки і удавання», – пишуть користувачі.

Нагадаємо, парламент почав перехід на рейки євроінтеграції. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Так, депутати ухвалили постанову, за якою створили механізм відбору, підготовки, розгляду та ухвалення рішень щодо законів, спрямованих на європейську інтеграцію.