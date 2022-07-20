Віцепрем’єрка Стефанішина звинуватила американську конгресменку в допомозі російській пропаганді

Стефанішина: «Чим успішнішими ми є, тим сильніше Росія подвоює свої зусилля з дезінформації»

Формат заяв американської конгресменки Вікторії Спартц про можливі зв’язки очільника Офісу президента Андрія Єрмака з Росією є абсолютно політично неприйнятний для політика топового рівня. Також скандальні заяви конгресменки щодо України підігрують російській пропаганді. Таку думку висловила віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю «Главкому».

«Україна і Сполучені Штати – це демократичні країни з розвиненими медіа, громадянським суспільством, де є свобода слова. Звісно, кожен публічний політик може робити будь-які звернення. Звичайно, вона їздила до України, і в неї були тут певні контакти. Але формат, в якому таке звернення було здійснено, абсолютно політично неприйнятний як для політика топового рівня. Я би застерегла всіх політиків, які готуються або до виборів, або грають внутрішньополітичну гру, від необдуманих кроків. Навіть таке звернення, інспіроване якоюсь неперевіреною інформацією, зараз матиме дуже негативний ефект. Тому що воно грає на руку, в першу чергу, російській пропаганді, російським наративам», – зазначила віцепрем’єрка.

Стефанішина нагадала, що росіяни завжди просували меседж, що Україна є країною, якій не можна довіряти, тоді як Україна всіма силами намагається довести протилежне.

«Ми роками, десятиріччями доводили протилежне, після повномасштабного вторгнення чітко продемонстрували світу, що Україна сильний та надійний партнер, з патріотичною владою та збройними силами. Сьогодні ми творимо історію, взагалі змінюючи сприйняття себе. Але чим успішнішими ми є, тим сильніше Росія подвоює свої зусилля з дезінформації. І на жаль, іноді такі дії політиків просто слугують безкоштовною допомогою для пропаганди проти нашої держави», – сказала вона.

Віцепрем’єрка припустила, що висловлювання Спартц та стаття в FT про нібито контрабанду Україною зброї, це – результат внутрішньополітичної боротьби, однак Росія використає це для руйнування довіри до України.

«Стаття, про яку ми говоримо, сформована саме для того, щоб просувати конкретний наратив, пов’язаний із постачанням зброї Україні. Я дійсно вважаю, що це звернення переслідує внутрішньополітичні цілі, зокрема, через те, що питання України є одним з топових питань в американському порядку денному. Але жодного сумніву, що будуть спроби використати цей епізод для руйнування довіри до України», – сказала українська чиновниця.

Стефанішина наголосила, що у США лідери думок, політики багато роблять для того, аби зберегти потужну двопартійну підтримку України, мобілізувати кошти та забезпечити постачання Україні зброї. Але, як додала віцепрем’єрка, є спеціальні процедури, за якими це робиться, і в останню чергу це має бути публічним процесом.

Нагадаємо, раніше представниця Конгресу США Вікторія Спартц заявила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією». Про це вона написала в листі до президента США Джо Байдена.

Після цього речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко різко розкритикував звернення конгресменки США Вікторії Спартц до Байдена. Він зазначив, що дії та заяви Спартц контрастують на тлі масштабної підтримки США в протидії агресії Росії.

У відповідь Спартц заявила, що президент Володимир Зеленський повинен «розв’язати проблему» Андрія Єрмака і закликала МЗС України серйозно ставитися до її звинувачень на адресу керівника Офісу президента щодо співпраці з Росією. Спартц заявила, що голові Офісу президента України Андрію Єрмаку треба піти у відставку.

Конгресменка назвала основні претензії до Єрмака, серед яких є досить серйозні звинувачення, пов’язані безпосередньо з повномасштабною війною проти Росії.