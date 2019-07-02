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    Політика

    Стефанчук відреагував на заяву глави Офісу президента про російську мову для Донбасу

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    Представник президента у&nbsp;Верховній Раді&nbsp;Руслан Стефанчук&nbsp; - Стефанчук відреагував на заяву глави Офісу президента про російську мову для Донбасу
    Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук 
    Фото: Главком

    «Для нас визначальним є положення статті 10 Конституції України, відповідно до якої єдиною державною мовою України є українська», - заявив Стефанчук

    Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що слова глави Офісу президента Андрія Богдана про російську мову для Донбасу потрібно трактувати як його особисту думку.

    Про це Стефанчук сказав в ефірі телеканалу ICTV.

    «Це однозначно, мені здається, слід трактувати як особисту позицію Андрія Богдана, оскільки вона не зовсім корелюється з тим, що заявлено у програмі нашої партії. Оскільки для нас визначальним є положення статті 10 Конституції України, відповідно до якої єдиною державною мовою України є українська мова», - сказав Стефанчук.

    Раніше повідомлялося, що голова Офісу президента Андрій Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі. 

    Натомість у Порошенка вимагають, щоб Зеленський прокоментував заяви свого оточення щодо федералізації України.

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