Стефанчук відреагував на заяву глави Офісу президента про російську мову для Донбасу



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Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук Фото: Главком

«Для нас визначальним є положення статті 10 Конституції України, відповідно до якої єдиною державною мовою України є українська», - заявив Стефанчук

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що слова глави Офісу президента Андрія Богдана про російську мову для Донбасу потрібно трактувати як його особисту думку.

Про це Стефанчук сказав в ефірі телеканалу ICTV.

«Це однозначно, мені здається, слід трактувати як особисту позицію Андрія Богдана, оскільки вона не зовсім корелюється з тим, що заявлено у програмі нашої партії. Оскільки для нас визначальним є положення статті 10 Конституції України, відповідно до якої єдиною державною мовою України є українська мова», - сказав Стефанчук.

Раніше повідомлялося, що голова Офісу президента Андрій Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі.

Натомість у Порошенка вимагають, щоб Зеленський прокоментував заяви свого оточення щодо федералізації України.