Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі



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Голова Офісу президента Андрій Богдан Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Однак, Богдан проти другої державної мови

Голова Офісу президента Андрій Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Проте, Богдан проти другої державної мови.

«Особисто моя думка: я б дозволив Донецьку і Луганську державну - українську, регіональну - російську і за умови, що після цього вони - територія України», - сказав він.

На питання про те, чи не простіше зробити російську другою державною, Богдан відповів «ні».

«Я сам зі Львова, у мене ж там «бандерівці», я за українську мову і я за Україну. Але у нас є проблема, її треба вирішувати. Ми говоримо нескінченно, а нічого не вирішуємо, а треба вирішувати», - сказав він.

Нагадаємо, за даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 29 травня -3 червня, дві третини громадян України виступають за те, щоб українська мова була єдиною державною мовою в країні.

Найбільше тих, хто виступає за статусність російської мови - серед жителів Сходу, тих, хто спілкується на ньому постійно, а також виборців «Опозиційної платформи - За життя», відзначають соціологи.