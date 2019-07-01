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    Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі

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    Голова Офісу президента Андрій Богдан - Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі
    Голова Офісу президента Андрій Богдан
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Однак, Богдан проти другої державної мови

    Голова Офісу президента Андрій Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

    Проте, Богдан проти другої державної мови.

    «Особисто моя думка: я б дозволив Донецьку і Луганську державну - українську, регіональну - російську і за умови, що після цього вони - територія України», - сказав він.

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    На питання про те, чи не простіше зробити російську другою державною, Богдан відповів «ні».

    «Я сам зі Львова, у мене ж там «бандерівці», я за українську мову і я за Україну. Але у нас є проблема, її треба вирішувати. Ми говоримо нескінченно, а нічого не вирішуємо, а треба вирішувати», - сказав він.

    Нагадаємо, за даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 29 травня -3 червня, дві третини громадян України виступають за те, щоб українська мова була єдиною державною мовою в країні.

    Найбільше тих, хто виступає за статусність російської мови - серед жителів Сходу, тих, хто спілкується на ньому постійно, а також виборців «Опозиційної платформи - За життя», відзначають соціологи.

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    мова рейтинг українська мова Андрій Богдан
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