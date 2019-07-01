Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі
Однак, Богдан проти другої державної мови
Голова Офісу президента Андрій Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Проте, Богдан проти другої державної мови.
«Особисто моя думка: я б дозволив Донецьку і Луганську державну - українську, регіональну - російську і за умови, що після цього вони - територія України», - сказав він.
На питання про те, чи не простіше зробити російську другою державною, Богдан відповів «ні».
«Я сам зі Львова, у мене ж там «бандерівці», я за українську мову і я за Україну. Але у нас є проблема, її треба вирішувати. Ми говоримо нескінченно, а нічого не вирішуємо, а треба вирішувати», - сказав він.
Нагадаємо, за даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 29 травня -3 червня, дві третини громадян України виступають за те, щоб українська мова була єдиною державною мовою в країні.
Найбільше тих, хто виступає за статусність російської мови - серед жителів Сходу, тих, хто спілкується на ньому постійно, а також виборців «Опозиційної платформи - За життя», відзначають соціологи.