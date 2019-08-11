Стешенко після звільнення з полону хоче зустрітися з людьми, яких обмовив під тортурами ФСБ



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Олександр Стешенко / Фото Крим.Реалії

Стешенко хоче принести свої вибачення Велієву і Третьякову, яких у РФ заочно звинуватили в екстремізмі

Засуджений анексованому Криму у 2018 році до двох років колонії-поселення Харків’янин Олександр Стешенко, після свого звільнення виявив бажання зустрітися Еролом Велієвим і Олександром Третьяковим, яких він «обмовив в суді після тортур ФСБ».

Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Крим.Реалії».

«Хотів би побачитися з цими людьми, порозумітися. Думаю, вони не дурні і все розуміють, але я хотів би принести свої вибачення», – сказав Стешенко.

Еролу Велієву і Олександру Третьякову у Росії заочно висунуте звинувачення у скоєнні підпалу будинку муфтія Криму Еміралі Аблаєва в 2018 році. Вони були оголошені у розшук ФСБ Росії.

За твердженням російських силовиків, в Криму була припинена діяльність екстремістської групи, створеної помічником депутата Верховної ради України Мустафи Джемілєва Еролом Велієвим. До складу цієї групи, сформованої в Харкові, крім Велієва увійшли колишні спортсмени-боксери Стешенко і Третьяков, стверджують у спецслужбі РФ.

Лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв переконаний, що кримінальна справа проти його помічника Ерола Велієва, якого російська влада звинувачує в екстремізмі, була сфабрикована слідчими ФСБ Росії для того, щоб скомпрометувати Меджліс кримськотатарського народу.

Як повідомлялося, 6 серпня, харків’янин Олександр Стешенко вийшов на свободу і прибув до рідного Харкова.

Після звільнення Стешенко розповів про тортури з боку ФСБ Росії у Криму.