Створення ТСК щодо справи «вагнерівців»: Геращенко в Раді показала підписи під петицією



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Вагнерівці вбивали українських воїнів на Донбасі

Постанова про створення ТСК вже два тижні знаходиться в парламенті, але блокується

Верховна Рада України має негайно створити тимчасову слідчу комісію щодо справи «вагнерівців». Про це під час Погоджувальної ради заявила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко. Вона продемонструвала підписи родичів загиблих на Донбасі від рук російських найманців під вимогою створити таку комісію.

«Зараз під Верховною Радою України відбувається мітинг родин загиблих героїв російсько-української війни. 25 тисяч як мінімум вдів, доньок, сестер, матерів загиблих зібрали підписи під петицією з вимогою негайно створити ТСК з питань «вагнерівців». Я нагадаю, що постанова про створення такої ТСК вже два тижні знаходиться в парламенті, але блокується», – сказала вона.

«Ці жінки і чоловіки вимагають від вас, голова Верховної Ради, негайно поставити створення такої ТСК», – звернулася депутатка до Дмитра Разумкова.

«Ми чули від партії влади, що ніякої спецоперації щодо «вагнерівців» нашими героїчними спецслужбовцями не було проведено. Потім вони змушені були визнати, що така спецоперація була», – також наголосила Геращенко.

Вона додала: «Вагнерівці», до речі, зізналися, що вони вбивали воїнів 25 бригади десантників, сотні, тисячі українських воїнів».

«Тепер ми чуємо, що обговорення цього питання – це зрада національних інтересів. Зрада національних інтересів України – це здавати цю інформацію Путіну і брехати суспільству», – підкреслила співголова фракції.

Як відомо, 7 вересня родичі українських воїнів, загиблих на Донбасі від рук російських найманців, зареєстрували на офіційному порталі Верховної Ради України петицію з вимогою створити ТСК щодо розслідування зриву операції із затримання терористів з ПВК Вагнер.

Автор петиції – Віталіна Тарасова, вдова Героя України, командира літака АН-30Б, що був збитий російськими найманцями у червні 2014 року, Костянтина Могилка. Серед ініціаторів також мати загиблого в літаку Іл-76 14 червня 2014 року Віталія Бондаренка Ніна Бондаренко; батько загиблого в Іл-76 Павла Ніконова Сергій Ніконов; дружина Олександра Котова, який загинув у збитому літаку ІЛ-76, Тетяна Котова.

Станом на 13 вересня петиція з вимогою створити парламентську ТСК по справі «вагнерівців» зібрала 25 тисяч голосів.



