Петицію з вимогою створення ТСК щодо розслідування справи «вагнерівців» підписують з рекордною швидкістю



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Родичі загиблих на Донбасі воїнів вимагають створити ТСК щодо відправлених в Росію «вагнерівців»

Автори петиції вимагають справедливості і встановлення істини

Петиція родичів загиблих на Донбасі воїнів, які вимагають створити парламентську ТСК з розслідування справи «вагнерівців», стала рекордною за швидкістю голосування на сайті парламенту. За дві доби вона вже зібрала понад 8 тисяч голосів, і кількість підписантів продовжує стрімко зростати.



Як відомо, 7 вересня родичі українських воїнів, загиблих на Донбасі від рук російських найманців, зареєстрували на офіційному порталі Верховної Ради України петицію з вимогою створити ТСК щодо розслідування зриву операції із затримання терористів з ПВК Вагнер.

«Ми, родичі і близькі українських воїнів, які загинули, захищаючи Україну у найбільш важкий період російські агресії, з гірким подивом читаємо в різноманітних ЗМІ шокуючу інформацію про те, що операція з вивезення в Україну російських найманців, бійців ПВК «Вагнер» була зірвана. Це не просто бійці одіозного підрозділу найманців. Це люди, які вбивали наших рідних, воювали проти нашої армії на Донбасі в 14-15 роках. Це військові злочинці, які вчинили безліч кривавих злочинів на території України. Частина з яких стали найбільш трагічними сторінками цієї війни», - зазначається у петиції.

Автори петиції вимагають справедливості і встановлення істини, а також відповіді на питання: хто винен у тому, що бойовики, на чиїх руках кров українських солдат, українських військових і льотчиків – в останній момент уникнули покарання? Хто і чому «злив» інформацію, і таким чином зірвав затримання? Чому Генеральна прокуратура України не відреагувала на пропозицію Лукашенка прибути до Мінська, щоб довести причетність цих найманців до участі в агресії проти України?

На думку авторів, слідча комісія Верховної Ради наразі є єдиним інструментом, за допомогою якого можна знайти відповіді на питання.

«Ми вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто поставив під загрозу життя українських розвідників, які працювали над цією операцією», - також зазначають рідні загиблих військових.

«Це потрібно зрештою усьому цивілізованому світу, адже якби затримання вбивць та бойовиків відбулося, то в перспективі вони постали б не лише перед українським, але й перед міжнародними судами. Ми вимагаємо правди!», - наголошують ініціатори петиції.

Автор петиції - Віталіна Тарасова, вдова Героя України, командира літака АН-30Б, що був збитий російськими найманцями у червні 2014 року, Костянтина Могилка. Серед ініціаторів також мати загиблого в літаку Іл-76 14 червня 2014 року Віталія Бондаренка Ніна Бондаренко; батько загиблого в Іл-76 Павла Ніконова Сергій Ніконов; дружина Олександра Котова, який загинув у збитому літаку ІЛ-76, Тетяна Котова.

Як вже повідомлялося, родичі загиблих на Донбасі воїнів вимагають створити ТСК щодо відправлених в Росію «вагнерівців».

Водночас президент Зеленський назвав «маячнею» чутки про злив «вагнерівської спецоперації».

Нагадаємо, 18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Раніше влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.