Турчинов закликав підтримати петицію про створення ТСК щодо «вагнерівців»



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Турчинов наголосив, що петицію зареєстрували близькі і рідні загиблих героїв, особливо тих, хто загинув, коли російські військові збивали українські літаки на початку війни

Екссекретар РНБО звернув увагу на те, що вже на понеділок, 14 вересн, необхідно 25 тисяч підписів під петицією

Колишній секретар РНБОУ, керівник штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов закликав підписати петицію родичів загиблих на Донбасі українських військових про створення ТСК щодо «вагнерівців». Про це Турчинов сказав в ефірі телеканалу «Прямий».

«Саме близькі і рідні загиблих героїв, особливо тих, хто загинув, коли російські військові збивали українські літаки на початку війни, в 2014 році, саме вони ініціювали підписання цієї петиції з вимогою створити слідчу комісію», – зауважив Олександр Турчинов.

«І логіка в цьому дуже проста: керівництво держави, яке впливає на всі силові структури, замість того, щоб розслідувати чому так відбулось, хто передав інформацію, чому перекреслили роботу наших розвідників, чому не дали можливість Україні затримати злочинців, - замість всього цього почали приховувати інформацію», – наголосив він.

«Тиждень тому багато керівників силових структур почали розповідати, що цього не могло бути. Потім почали казати, що про це взагалі не можна говорити. Це розкриття дуже важливих інформацій. Зрадники її розкрили. Причому розкрили не українському суспільству, а розкрили її ворогу. Не Бутусов, не депутати розкрили цю інформацію. А її розкрили вороги. Так, завдяки тим зрадникам, які їм передали цю інформацію. В цьому проблема», – підкреслив Турчинов.

Політик звернув увагу на те, що вже на понеділок необхідно 25 тисяч підписів під петицією про створення ТСК щодо «вагнерівців».

«Дуже швидко збираються підписи під цією петицією. І тут важливо, аби ці 25 тисяч підписів були до понеділка. Тому що в понеділок збереться погоджувальна рада ВРУ, і важливо щоб на цій погоджувальній раді була інформація, що петиція набрала понад 25 тисяч підписів. Для ОПЗЖ, які «з піною у рота» розповідають, що нічого не було... І «Слугам народу», які об’єдналися з ОПЗЖ, аби захищати керівництво Офісу президента», – зазначив Турчинов.

«Насправді вони хочуть приховати правду про злочини Путіна, про злочини російського керівництва, про злочини російських військових - це вони хочуть зробити. «Слуга народу» має тут свої інтереси, аби не підставляти чинне керівництво країни, а ОПЗЖ традиційно працює на Росію», – резюмував Олександр Турчинов.

Як відомо, 7 вересня родичі українських воїнів, загиблих на Донбасі від рук російських найманців, зареєстрували на офіційному порталі Верховної Ради України петицію з вимогою створити ТСК щодо розслідування зриву операції із затримання терористів з ПВК Вагнер.

Автор петиції – Віталіна Тарасова, вдова Героя України, командира літака АН-30Б, що був збитий російськими найманцями у червні 2014 року, Костянтина Могилка. Серед ініціаторів також мати загиблого в літаку Іл-76 14 червня 2014 року Віталія Бондаренка Ніна Бондаренко; батько загиблого в Іл-76 Павла Ніконова Сергій Ніконов; дружина Олександра Котова, який загинув у збитому літаку ІЛ-76, Тетяна Котова.

Дізнатися про підписання петиції можна тут.