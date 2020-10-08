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    Політика

    Суд скасував вирок Кольченку за участь у протестах під посольством Білорусі

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    Колишнього політв&rsquo;язня Кремля затримали 10 серпня під стінами білоруського посольства - Суд скасував вирок Кольченку за участь у протестах під посольством Білорусі
    Колишнього політв’язня Кремля затримали 10 серпня під стінами білоруського посольства

    Суд скасував покарання та закрив адміністративну справу щодо дрібного хуліганства, яку порушили після акції

    Колишньому політв'язню Кремля Олександру Кольченку, якого 10 серпня затримали під час акції на підтримку протестів у Білорусі під посольством країни у Києві, скасували покарання у вигляді 40 годин виправних робіт.

    Рішення ухвалив Київський апеляційний суд, пишуть «Ґрати» з посиланням на адвокатку Кольченка Євгенію Закревську.

    Вона повідомила, що суд скасував покарання та закрив адміністративну справу щодо дрібного хуліганства, яку порушили після акції.

    Нагадаємо, під стінами білоруського посольства в Києві правоохоронці затримали п’ятьох осіб. Серед них був колишній політв’язень Кремля Олександр Кольченко, якого звільнили 7 вересня 2019-го року під час обміну в’язнями. Правоохоронці повідомили, що під стінами посольства Білорусі активісти кидали яйця і перешкоджали руху поліцейської автівки. Внаслідок чого і відбулося затримання. Олександра Кольченка відпустили з райвідділку одним із останніх, близько 22.00, і тоді повідомили про засідання суду о 10 ранку 11 серпня.

    Як раніше повідомляв Главком, На акції у підтримку протестів у Білорусі під посольством у Києві затримали кількох людей, серед них колишній український політв'язень Олександр Кольченко.

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