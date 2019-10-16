Супрун проілюструвала пост про геморой фотографією нардепа від «Слуги народу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Олександр Дубінський раніше називав Уляну Супрун «Доктор смерть»

Колишня глава МОЗ прикріпила фото нардепа Дубінського, розповідаючи про геморой

Ексміністр охорони здоров’я Уляна Супрун написала пост про геморой, проілюструвавши його фотографією народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського.

Відповідну публікацію Супрун розмістила на своїй сторінці у Facebook.

«Найближчим часом повідомлю про успіх у судовому процесі щодо фейків Дубінського, але поки розповімо про наближену тему — геморой», - зазначила колишня очільниця МОЗ.

Як повідомлялось, між Супрун та Дубінським є давній конфлікт: нардеп у своєму відеоблозі називає ексчиновницю «Доктор смерть», а сама Супрун подавала на нього до суду.

До слова, 3 жовтня голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних обранців не їсти, не курити і не «задовольняти будь-які фізіологічні потреби» у сесійній залі парламенту. Заяву спікера нардепи зустріли сміхом та вигуками.

Раніше журналісти, які під час засідань парламенту перебувають у ложі преси, зафіксували зокрема, як нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський ходив залою Ради з коробочкою для харчів і щось їв.

А депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива 2-го жовтня в Раді узагалі попався на не дуже пристойній поведінці.

Така поведінка депутата Киви у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.