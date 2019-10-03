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    Спікер Разумков відреагував на інциденти з депутатами, які їдять і чухаються просто у сесійній залі

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    Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков - Спікер Разумков відреагував на інциденти з депутатами, які їдять і чухаються просто у сесійній залі
    Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков

    Заяву спікера нардепи зустріли сміхом та вигуками

    Сьогодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних обранців не їсти, не курити і не «задовольняти будь-які фізіологічні потреби» у сесійній залі парламенту.

    «До мене звернулись народні депутати з наступним проханням: перше – зал Верховної Ради – це не їдальня, це не місце для куріння. Так само Iqos… Я не бачив у залі табличок Iqos friendly. Так само я звертаюсь до всіх: у залі Верховної Ради не треба задовольняти будь-які інші фізіологічні потреби», - заявив Разумков, напевно маючи на увазі зокрема інцидент, який стався з Іллею Кивою 2 жовтня.

    Заяву спікера нардепи зустріли сміхом та вигуками.

    Раніше журналісти, які під час засідань парламенту перебувають у ложі преси, зафіксували зокрема, як нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський ходив залою Ради з коробочкою для харчів і щось їв.

    А депутат фракції «Опозиційна платформа –  За життя» Ілля Кива 2-го жовтня в Раді узагалі попався на не дуже пристойній поведінці. 

     

    Верховна Рада депутат скандал Ілля Кива IQOS Дмитро Разумков Олександр Дубінський парламент
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