Спікер Разумков відреагував на інциденти з депутатами, які їдять і чухаються просто у сесійній залі



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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков

Заяву спікера нардепи зустріли сміхом та вигуками

Сьогодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних обранців не їсти, не курити і не «задовольняти будь-які фізіологічні потреби» у сесійній залі парламенту.

«До мене звернулись народні депутати з наступним проханням: перше – зал Верховної Ради – це не їдальня, це не місце для куріння. Так само Iqos… Я не бачив у залі табличок Iqos friendly. Так само я звертаюсь до всіх: у залі Верховної Ради не треба задовольняти будь-які інші фізіологічні потреби», - заявив Разумков, напевно маючи на увазі зокрема інцидент, який стався з Іллею Кивою 2 жовтня.

Заяву спікера нардепи зустріли сміхом та вигуками.

Раніше журналісти, які під час засідань парламенту перебувають у ложі преси, зафіксували зокрема, як нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський ходив залою Ради з коробочкою для харчів і щось їв.

А депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива 2-го жовтня в Раді узагалі попався на не дуже пристойній поведінці.