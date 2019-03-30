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    Політика

    Світовий конґрес українців закликав співвітчизників прийти на вибори

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    Президент СКУ Павло Ґрод - Світовий конґрес українців закликав співвітчизників прийти на вибори
    Президент СКУ Павло Ґрод

    Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня

    Світовий конґрес українців заохочує всіх громадян України, як в Україні, так і в усьому світі, підтримати процес розбудови нації в Україні шляхом голосування 31 березня. Про це повідомляє прес-служба СКУ.

    «Протягом останніх 50 років Світовий конґрес українців наполегливо захищав інтереси України та її народу. Ми невтомно працювали з міжнародним співтовариством, щоб допомогти забезпечити гідне місце України серед вільних народів. Сотні добровільних спостерігачів СКУ будуть вести спостереження за цими виборами в Україні та в усьому світі. Ми залишаємося відданими підтримці волі українського народу. СКУ закликає громадян України здійснити своє демократичне право і проголосувати на президентських виборах», — заявив президент СКУ Павло Ґрод.

    Нагадаємо, що ЦВК закликала кандидатів в президенти не порушувати закон у «день тиші».

    До вашої уваги:  
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