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    ЦВК закликала кандидатів в президенти не порушувати закон у «день тиші»

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    <p>Центральна виборча комісія пообіцяла &laquo;стояти на захисті кожного голосу і рішуче припиняти будь-які маніпуляції та провокації&raquo;</p> - ЦВК закликала кандидатів в президенти не порушувати закон у «день тиші»

    Центральна виборча комісія пообіцяла «стояти на захисті кожного голосу і рішуче припиняти будь-які маніпуляції та провокації»

    У ЦВК просять кандидатів у президенти «відчувати свою відповідальність перед виборцями»

    У Центральній виборчій комісії нагадали, що 30 березня наступає «день тиші», коли забороняються будь-які агітаційні заходи і розміщення рекламних матеріалів.

    У Центрвиборчкомі звернулися до кандидатів на пост президента з проханням не допускати порушень і діяти в межах чинного законодавства. «Кожен з вас повинен відчувати свою відповідальність перед виборцями, які йому довіряють. Які б різні ви не були, але ведення виборчої кампанії має проходити законно», - говориться у зверненні, яке розповсюдила прес-служба ЦВК.

    Підкреслюється, що Центральна виборча комісія «буде стояти на захисті кожного голосу і рішуче припиняти будь-які маніпуляції та провокації».

    «Робота комісії організована за високими європейськими стандартами, і ми маємо намір зберегти та примножити цю тенденцію. Жодного втручання в роботу Центральної виборчої комісії не буде. Недопустимим має стати і тиск на членів окружних та дільничних виборчих комісій. Вони всі повинні чесно виконати свою роботу», - заявили в ЦВК.

    Як повідомлялось, станом на ранок 29 березня поліція заступила на охорону майже третини виборчих дільниць, на які вже завезені бюлетені. 

     До вашої уваги:  
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