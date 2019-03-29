ЦВК закликала кандидатів в президенти не порушувати закон у «день тиші»



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Центральна виборча комісія пообіцяла «стояти на захисті кожного голосу і рішуче припиняти будь-які маніпуляції та провокації»

У ЦВК просять кандидатів у президенти «відчувати свою відповідальність перед виборцями»

У Центральній виборчій комісії нагадали, що 30 березня наступає «день тиші», коли забороняються будь-які агітаційні заходи і розміщення рекламних матеріалів.

У Центрвиборчкомі звернулися до кандидатів на пост президента з проханням не допускати порушень і діяти в межах чинного законодавства. «Кожен з вас повинен відчувати свою відповідальність перед виборцями, які йому довіряють. Які б різні ви не були, але ведення виборчої кампанії має проходити законно», - говориться у зверненні, яке розповсюдила прес-служба ЦВК.

Підкреслюється, що Центральна виборча комісія «буде стояти на захисті кожного голосу і рішуче припиняти будь-які маніпуляції та провокації».

«Робота комісії організована за високими європейськими стандартами, і ми маємо намір зберегти та примножити цю тенденцію. Жодного втручання в роботу Центральної виборчої комісії не буде. Недопустимим має стати і тиск на членів окружних та дільничних виборчих комісій. Вони всі повинні чесно виконати свою роботу», - заявили в ЦВК.

Як повідомлялось, станом на ранок 29 березня поліція заступила на охорону майже третини виборчих дільниць, на які вже завезені бюлетені.