Тимошенко назвала умову зниження ціни на газ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Тимошенко

Для встановлення посильних для більшості українців тарифів потрібно втілити у життя 5 простих кроків, зазначила Тимошенко

Політична воля нового президента України – це головна передумова зниження удвічі ціни на газ для населення.

Про це Юлія Тимошенко заявила в ефірі програми «Головна тема. Вибір» на телеканалі «Україна».

«Тільки зміною влади можна докорінно змінити всю політику. Зараз ми говоримо про можливість зниження ціни на газ вдвічі», – констатувала лідер «Батьківщини».

Кандидат у президенти зазначила, що за останні 5 років ціна на газ та тепло в Україні збільшилася в 12 разів.

«Якщо ми знизимо вдвічі ціни на газ – автоматично знизяться тарифи на тепло і на гарячу воду. Тому що в ціні тепла і гарячої води майже вся вартість природного газу», – зазначила політик.

На думку Юлії Тимошенко, для встановлення посильних для більшості українців тарифів потрібно втілити у життя 5 простих кроків.

Спрямувати газ українського видобутку на потреби населення та соціальної сфери; накласти вето на постанову уряду про подорожчання блакитного палива; замінити корумпованих членів НКРЕКП; встановити 30% рентабельності для вітчизняних видобувальників; накласти мораторій на підвищення тарифів, як це зробили куди заможніші за Україну Румунія та Польща.

«Ми будемо мати 3 гривні 50 копійок за кубометр. Сьогодні беруть 8 грн 55 коп, практично забираючи у людей останнє і потім розподіляючи все це на свої офшорні рахунки», – обурилася лідер «Батьківщини».

Тимошенко, яка нещодавно провела переговори із директором-розпорядником МВФ, запевнила, що зуміє переконати західних кредиторів – при встановленні ціни на газ має враховуватися реальний рівень доходів громадян.

«Наш уряд в розпал світової фінансової кризи категорично не пішов ні на які вимоги. І якщо люди порівняють платіжки 2008-го і сьогоднішні, то побачать, що в 2008 році я не допустила підвищення тарифів на газ і на тепло. Ми знайшли інші компенсатори, щоб збалансувати бюджет», – наголосила голова партії.