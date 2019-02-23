Тимошенко пообіцяла посадити трьох друзів Порошенка



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Тимошенко наголошує на необхідності встановлення балансів і противаг щодо контролю над судочинством Фото: Oleksandr Prokopenko

Тимошенко хоче виконати обіцянку Порошенка

Кандидат в президенти Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко впевнена, що наступний президент втілить в життя обіцянку Петра Порошенка - посадити трьох його друзів, яку він давав під час інавгурації, але за 5 років так і не спромігся виконати. Про це Юлія Тимошенко розповіла на зустрічі з Федерацію роботодавців та об’єднанням роботодавців у Києві.

«Якщо так Господь і народ вирішить і я зможу перемогти, то я виконаю зобов‘язання, яке взяв президент на перших порах і посаджу трьох його друзів», - запевнила лідер «Батьківщини», зірвавши гучні овації присутніх у залі.

За словами Тимошенко, судова гілка влади буде «незалежним від політичних впливів дієвим інструментом в боротьбі з корупцією».

Водночас політик переконана, анонсований, але так і не виконаний нинішнім президентом підхід колишнього прем’єр-міністра Сінгапуру Лі Куан Ю, який пропонував для боротьби з корупцією «посадити трьох друзів», має бути доповнений докорінними змінами правоохоронної системи.

«Якщо залишиться система, за якої одна людина ухвалюватиме рішення: кого стратити, а кого милувати, — це означатиме відсутність системи управління. На системному рівні треба встановити баланси і противаги, ефективну систему контролю судочинства. Ця система не може діяти фрагментарно, вона має функціонувати, як єдиний механізм, який не допустить таких наслідків»,— наголосила лідер «Батьківщини».

Тимошенко зауважила, що після ухвалення Нової Конституції на всеукраїнському референдумі, «президент більше ніколи не впливатиме на суди».