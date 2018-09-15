Тимошенко слідом за Порошенком згадала про річницю свого весілля
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Розсилка
Юлія та Олександр Тимошенки
Тимошенко покосплеїла Порошенка
Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко зворушливо привітала свого чоловіка із річницею шлюбу. У соціальних мережах на її офіційних акаунтах було розміщено фото з нею та її чоловіком Олександром Тимошенком.
На фото зображений Тимошенко, який цілує свою дружину.
«39 років разом. Дякую, що ти завжди поруч!», - підписала фото Юлія Тимошенко.
Нагадаємо, 8 вересня Петро та Марина Порошенки святкували 34 річницю подружнього життя. Порошенко подякував дружині за «34 роки щастя».