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    34 роки щастя. Порошенко звернувся до дружини зі зворушливим привітанням

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    Порошенко:&nbsp;Дякую, рідна, з тобою я - найщасливіший - 34 роки щастя. Порошенко звернувся до дружини зі зворушливим привітанням
    Порошенко: Дякую, рідна, з тобою я - найщасливіший

    Порошенко подякував дружині

    У суботу, 8 вересня, Петро та Марина Порошенки святкують 34 річницю подружнього життя. Про це повідомив глава держави у своєму Twitter.

    «34 роки щастя. Дякую, рідна, з тобою я - найщасливіший. Кохаю», - написав президент.

    Користувачі соцмереж висловили в коментарях до цього посту свої вітання зі святом. Подружжю, зокрема, зичать довгих літ щастя.

    Нагадаємо, у суботу, 8 вересня, до Житомира завітав президент України Петро Порошенко. Главу держави супроводжує його дружина. 

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