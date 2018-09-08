34 роки щастя. Порошенко звернувся до дружини зі зворушливим привітанням



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Порошенко: Дякую, рідна, з тобою я - найщасливіший

Порошенко подякував дружині

У суботу, 8 вересня, Петро та Марина Порошенки святкують 34 річницю подружнього життя. Про це повідомив глава держави у своєму Twitter.

«34 роки щастя. Дякую, рідна, з тобою я - найщасливіший. Кохаю», - написав президент.

Користувачі соцмереж висловили в коментарях до цього посту свої вітання зі святом. Подружжю, зокрема, зичать довгих літ щастя.

Нагадаємо, у суботу, 8 вересня, до Житомира завітав президент України Петро Порошенко. Главу держави супроводжує його дружина.