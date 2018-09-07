Томос і «єдина команда»: стало відомо, про що Порошенко говорив у «Заліссі»



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Джерела ЗМІ зауважують, що Порошенко перебував у хорошому настрої і наголошував на єдності команди

На неформальній зустрічі у державній резиденції «Залісся» крім депутатів БПП були президент Петро Порошенко та прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Про це УП повідомили джерела у БПП.

За словами співрозмовників, з представників уряду на зустрічі був ще віце-прем’єр Степан Кубів.

Джерела зауважують, що Порошенко перебував у хорошому настрої і наголошував на єдності команди.

«Президент говорив про Томос, армію, казав, що ми єдина команда. А якщо ми команда, значить ми сила», - зазначив один з депутатів.

Ближче до 23.00 депутати почали роз‘їжджатися із вечірки, резюмує ЗМІ.

Нагадаємо, у четвер близько 20.00 президент України Петро Порошенко зустрівся з фракцією БПП та представниками уряду в резиденції «Залісся» під Києвом. З журналістами депутати не спілкувалися.

Раніше ЗМІ повідомляли, що БПП проведе неформальну зустріч у ресторані.