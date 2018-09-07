  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Томос і «єдина команда»: стало відомо, про що Порошенко говорив у «Заліссі»

    • Розсилка

    Джерела ЗМІ зауважують, що Порошенко перебував у хорошому настрої і наголошував на єдності команди

    На неформальній зустрічі у державній резиденції «Залісся» крім депутатів БПП були президент Петро Порошенко та прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

    Про це УП повідомили джерела у БПП.

    За словами співрозмовників, з представників уряду на зустрічі був ще віце-прем’єр Степан Кубів.

    Джерела зауважують, що Порошенко перебував у хорошому настрої і наголошував на єдності команди.

    «Президент говорив про Томос, армію, казав, що ми єдина команда. А якщо ми команда, значить ми сила», - зазначив один з депутатів.

    Ближче до 23.00 депутати почали роз‘їжджатися із вечірки, резюмує ЗМІ.

    Нагадаємо, у четвер близько 20.00 президент України Петро Порошенко зустрівся з фракцією БПП та представниками уряду в резиденції «Залісся» під Києвом. З журналістами депутати не спілкувалися.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що БПП проведе неформальну зустріч у ресторані.

    Читайте також
    Петро Порошенко Володимир Гройсман БПП депутати політика Степан Кубів президент томос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ