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    БПП проведе неформальну зустріч у ресторані – ЗМІ

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    Петро Порошенко - БПП проведе неформальну зустріч у ресторані – ЗМІ
    Петро Порошенко

    Зустріч нардепів фракції БПП відбудеться ввечері 6 вересня

    Президент України Петро Порошенко ввечері 6 вересня проведе неформальну зустріч з фракцією Блок Петра Порошенка. 

    Про це повідомляє «Громадське».

    Порошенко покликав своїх парламентських соратників до ресторану. 

    «Природно, що на зустрічі будуть обговорюватись всі актуальні питання, які на сьогодні є в суспільстві. Зокрема й ситуація з вашою колегою (головною редакторкою програми «Схеми» «Радіо Свобода» Наталію Седлецькою — ред.). Будуть депутати, президент, не знаю, правда, чи запрошені керівники правоохоронних органів», — сказав журналісту член фракції Валерій Карпунцов.

    Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура, згідно з ухвалою Печерського райсуду, отримала доступ до інформації з телефону журналістки та головного редактора програми розслідувань «Схеми» Наталії Седлецькоїпротягом 17 місяців. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода заявило про обурення даною ухвалою суду.

    Пізніше в Генеральній прокуратурі заявили, що не втручатимуться у професійну діяльність та особисте життя Седлецької, до телефону якої ГПУ отримала доступ.

    Також нардепи просять зустрічі з Луценком через доступ ГПУ до телефону журналістки Седлецької.

    Згодом журналістка Крістіна Бердинських також повідомила про отримання доступу ГПУ до її телефону.

    В ОБСЄ та ЄС вже відреагували на доступ ГПУ до телефонів українських журналістів.

     

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