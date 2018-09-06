БПП проведе неформальну зустріч у ресторані – ЗМІ
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Розсилка
Зустріч нардепів фракції БПП відбудеться ввечері 6 вересня
Президент України Петро Порошенко ввечері 6 вересня проведе неформальну зустріч з фракцією Блок Петра Порошенка.
Про це повідомляє «Громадське».
Порошенко покликав своїх парламентських соратників до ресторану.
«Природно, що на зустрічі будуть обговорюватись всі актуальні питання, які на сьогодні є в суспільстві. Зокрема й ситуація з вашою колегою (головною редакторкою програми «Схеми» «Радіо Свобода» Наталію Седлецькою — ред.). Будуть депутати, президент, не знаю, правда, чи запрошені керівники правоохоронних органів», — сказав журналісту член фракції Валерій Карпунцов.
Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура, згідно з ухвалою Печерського райсуду, отримала доступ до інформації з телефону журналістки та головного редактора програми розслідувань «Схеми» Наталії Седлецькоїпротягом 17 місяців. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода заявило про обурення даною ухвалою суду.
Пізніше в Генеральній прокуратурі заявили, що не втручатимуться у професійну діяльність та особисте життя Седлецької, до телефону якої ГПУ отримала доступ.
Також нардепи просять зустрічі з Луценком через доступ ГПУ до телефону журналістки Седлецької.
Згодом журналістка Крістіна Бердинських також повідомила про отримання доступу ГПУ до її телефону.
В ОБСЄ та ЄС вже відреагували на доступ ГПУ до телефонів українських журналістів.