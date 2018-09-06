Порошенко проводить зустріч з фракцією БПП та урядом у резиденції «Залісся»



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Фото: «Громадське» На в'їзді до резиденції нардепів зустрічали співробітники Держуправління охорони та Нацполіції

На в'їзді до резиденції «Залісся» утворився затор з автівок депутатів

Президент України Петро Порошенко зустрівся разом з фракцією БПП та представниками уряду в резиденції «Залісся» під Києвом.

Про це повідомляє «Громадське».

О 20:00 до державної резиденції «Залісся» прибували машини народних депутатів від БПП.

На в'їзді до резиденції їх зустрічали співробітники Державного управління охорони та Нацполіції. Вони звіряли дані візитерів зі списками запрошених, пише ЗМІ.

На в'їзді до резиденції утворився затор з автівок депутатів. З журналістами депутати не спілкувалися.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що БПП проведе неформальну зустріч у ресторані.