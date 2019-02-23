Третьому президенту України Ющенку виповнилося 65 років



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Віктор Ющенко святкує 23 лютого день народження

Президенту України Вікторові Ющенку (2005 —2010) 23 січня виповнюються 65 років. Він народився 23 лютого 1954 у с. Хоружівка Недригайлівського району на Сумщині.

Перші 100 днів терміну Ющенка, з 23 січня по 1 травня 2005 р., були відзначені численними звільненнями та призначеннями на всіх рівнях виконавчої влади. Зокрема, він призначив Юлію Тимошенко прем'єр-міністром, що було ратифіковано парламентом. Олександр Зінченко був призначений главою Секретаріату президента з номінальною назвою державного секретаря. Петро Порошенко, конкурент Тимошенко на пост прем'єр-міністра, — секретарем Ради національної безпеки та оборони України.

Ющенко першим із президентів України став проводити масштабні прес-конференції, було виведено з Іраку українських військових, тривалість служби в армії було скорочено до одного року замість двох, Україну було внесено до списку країн зі статусом вільна країна.

Багато уваги під час свого президентства Віктор Ющенко приділяв відновленню історичної пам'яті українців та відродженню пам'яток, пов'язаних з історією козацтва. 23 січня 2009 року до Дня Соборності України В. Ющенком було відкрито Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська слава». За ініціативи Президента Ющенка відбулася реставрація палацу Кирила Розумовського. Влітку 2006 року Ющенко відкрив монумент «Пам'яті Героїв Крут». 14 квітня 2008 року Ющенко взяв участь в урочистостях з нагоди відкриття Музею Героїв Крут у Чернігівській області. Проект меморіально-музейного комплексу був розроблений за ініціативою президента Ющенка та за підтримки Нашої України.

Під час президентства Ющенка голодомор 1932–1933 років було визнано геноцидом українського народу.

17 жовтня 2009 року у Чигирині відкрив відбудовану резиденцію Богдана Хмельницького.

10 січня 2010 року Ющенко присвоїв провіднику ОУН Степану Бандері звання Героя України.

В кінці 2018 року президент України Петро Порошенко визнав зусилля Ющенка у діалозі з Константинополем щодо надання Києву Томосу про автокефалію.