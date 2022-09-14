У Раді з'явився новий нардеп

Сівірін став народним обранцем від «Голосу» замість Рустема Умєрова

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України Олексія Сівіріна від партії «Голос». Про це повідомляє ЦВК.

Повідомляється, що комісія отримала постанову Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата Рустема Умєрова. Він написав заяву про складення депутатських повноважень. Умєров був обраний на позачергових виборах-2019 від партії «Голос».

«ЦВК розглянула постанову та визнала наступного за черговістю Олексія Сівіріна обраним народним депутатом України (#21 у виборчому списку партії «Голос»)», – йдеться в повідомленні.



Олексій Сівірін у 2019 році балотувався до Верховної Ради від партії «Голос» (№21 у списку). Сівірін –фінансист, старший бізнес-аналітик фірми «МакКінзі і Компанія Україна». Працював трейдером та бізнес-аналітиком у міжнародних компаніях «Філіп Моріс Україна», «Кофко Агрі Ресорсіз Україна», «МакКінзі» і «Компанія Україна».

Закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Нагадаємо, на початку вересня Верховна Рада призначила народного депутата від партії «Голос» Рустема Умєрова новим головою Фонду державного майна України.