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Рада призначила нового голову Фонду держмайна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада призначила нового голову Фонду держмайна
Призначення Умєрова підтримали 282 парламентарі
фото з відкритих джерел

Головою Фонду держмайна став Рустем Умєров

Верховна Рада обрала нового голову Фонду державного майна. Ним став член української переговорної делегації з РФ та колишній депутат від партії «Голос» Рустем Умєров. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Призначення нового голови підтримали 282 парламентарі. Тим часом Умєров вже склав повноваження народного депутата.

«Очікується, що Умєров зможе змінити формат роботи Фонду та залучити інвестиці», – додав Гончаренко.

Рустем Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання. До обрання народним депутатом був головним виконавчим директором компанії Astem. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Заступник Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи& Із грудня 2020 року – співголова депутатського об'єднання «Кримська платформа» у Верховній Раді. Ініціатор законопроекту по скасуванню вільної економічної зони «Крим».

У 2013 році був співзасновником фонду Astem Foundation. Фонд є одним із донорів програми Ukrainian Emerging Leaders Стенфордського університету, яка розроблена для підготовки українських політичних діячів, юристів, соціальних підприємців, бізнесменів, а також лідерів громадських організацій. Мета програми: розвиток лідерських навичок і зміцнення наукової бази стипендіатів для участі у вирішенні проблем розвитку в Україні.

Нагадаємо, 26 липня Ольга Батова, яка займала посаду виконувачки обов'язків голови Фонду державного майна, написала заяву про звільнення.

Теги: Верховна Рада депутат

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