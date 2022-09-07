Рада призначила нового голову Фонду держмайна

Рустем Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання. До обрання народним депутатом був головним виконавчим директором компанії Astem. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Заступник Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи& Із грудня 2020 року – співголова депутатського об'єднання «Кримська платформа» у Верховній Раді. Ініціатор законопроекту по скасуванню вільної економічної зони «Крим».

У 2013 році був співзасновником фонду Astem Foundation. Фонд є одним із донорів програми Ukrainian Emerging Leaders Стенфордського університету, яка розроблена для підготовки українських політичних діячів, юристів, соціальних підприємців, бізнесменів, а також лідерів громадських організацій. Мета програми: розвиток лідерських навичок і зміцнення наукової бази стипендіатів для участі у вирішенні проблем розвитку в Україні.